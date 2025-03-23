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Технологии и медиа ,  
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Маск связал отказ ЮАР разрешить работу Starlink с «геноцидом белых»

Маск, который родился и вырос в ЮАР, не в первый раз критикует страну из-за «геноцида белых». Также он заявил, что интернету Starlink не разрешают работать в республике, так как Маск «не черный»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

ЮАР не дает лицензию на работу интернета Starlink в стране из-за расисткой политики, заявил бизнесмен Илон Маск.

«Starlink не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не черный. Разве это справедливо?» — написал он в Х.

По словам Маска, в ЮАР есть «крупная политическая партия, которая активно продвигает идею геноцида белых», власти страны месяц назад приняли «закон, легализующий изъятие собственности у белых без какой-либо компенсации». Он возмутился, почему это проблему не освещают СМИ.

Starlink недоступен более чем в половине стран Африки. Этот спутниковый интернет работает в таких странах, как Замбия, Мозамбмик, Ботсвана, Кения, Нигер и некоторых других.

Маск не в первый раз делает заявления о «геноциде» белого населения в ЮАР. Отец бизнесмена — выходец из этой страны, сам предприниматель родился и прожил в ЮАР до 17 лет.

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Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Вместе с Маском ЮАР критикует и президент США Дональд Трамп. Он также ссылался на закон о конфискации земель у белых в стране. Речь идет об акте, позволяющем изымать землю в случаях, если она не используется или если ее перераспределение отвечает общественным интересам. Норма направлена на «исправление ошибок», совершенных в стране во время апартеида, когда у чернокожих отбирали землю и насильно переселяли их в определенные районы проживания.

В феврале американский президент решил прекратить какую-либо помощь или содействие ЮАР из-за этого закона, указав на нарушение прав африканеров (потомков колонистов) и «подрывную внешнюю политику» Претории.

Отвечая на обвинения, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что правительство страны не конфисковало никакие земли. «Закон об экспроприации не является инструментом конфискации, а представляет собой конституционно установленный правовой процесс, который обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией», — подчеркивал он.

На фоне напряженности в отношении двух стран США не участвовали во встрече G20 в ЮАР.

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Илон Маск ЮАР Starlink геноцид расизм
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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