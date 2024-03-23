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Борисов сравнил неполадку у «Союза» с закипевшим двигателем автомобиля

Борисов сравнил неисправность у «Союза МС-25» при запуске с закипанием машины
Запуск «Союза МС-25» должен был состояться 21 марта, но пуск отменили за 20 секунд до старта. Неправильно работало реле терморегулятора, рассказал Борисов. 23 марта корабль успешно стартовал к МКС
Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

Запуск космического корабля «Союз МС-25» 21 марта был отменен из-за неисправности, сравнимой с закипанием двигателя автомобиля, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Для обывателя будет понятно: все, наверное, сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор. Это нечто такое. Из-за неправильной работы реле терморегулятора произошла эта досадная ошибка», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Борисов добавил, что пуск отменили за 20 секунд до старта.

Борисов сравнил неполадку у «Союза» с закипевшим двигателем автомобиля
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Запуск «Союза МС-25» с Байконура к Международной космической станции успешно состоялся 23 марта в 15:36. В экипаж корабля вошли российский космонавт Олег Новицкий, первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон, которая будет бортинженером. Стыковка с МКС намечена на 18:10 25 марта.

21 марта пуск был отменен в последний момент, как позднее объяснял Борисов, причиной была просадка напряжения химического источника тока.

После запуска 23 марта глава «Роскосмоса» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», где, по последним данным, погибли 133 человека и 140 пострадали.

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Юрий Борисов Роскосмос Союз МС-25
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