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«Роскосмос» назвал дату полета экипажа с белоруской к МКС

«Роскосмос»: «Союз МС-25» отправится к МКС с белоруской на борту в марте 2024 года
Марина Василевская
Марина Василевская (Фото: Роскосмос)

Корабль «Союз МС-25» отправится к Международной космической станции (МКС) 13 марта 2024 года, на борту будет космонавт от Белоруссии — Марина Василевская (входит в состав основного экипажа) или Анастасия Ленкова (в дублирующем). Об этом сообщил «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Василевская и Ленкова, выбранные белорусской стороной из шести кандидаток для отправки к МКС, прибыли в Звездный городок для подготовки к запуску. Она займет восемь месяцев, во время которых космонавты изучат системы «Союз МС» и научатся «парировать нештатные ситуации».

Василевская входит в основной экипаж вместе с россиянином Олегом Новицким и астронавтом Трейси Дайсон, Ленкова — в дублирующий, вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом. Ожидается, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» совместно с астронавтом NASA Лорал О’Хара. Дайсон останется на станции.

15 сентября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с О’Хара отправятся к космической станции, а Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю с помощью «Союза МС-23» 27 сентября.

В феврале полет в космос первого белорусского космонавта был отложен до весны 2024-го, уточняли в «Роскосмосе». Отбор кандидатов стартовал в июне 2022 года.

Теги
Роскосмос Белоруссия «Союз МС»
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