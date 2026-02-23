 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Федерация киберспорта предложила ввести реестр студий и комментаторов

Сейчас освещать турниры могут компании, чей контент не проверяют на соответствие «нормам морали и нравственности», заявили в Федерации киберспорта. В Госдуме ранее предложили маскировать нецензурную лексику в интернете
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Федерация компьютерного спорта России предлагает сформировать публичные реестры организаторов соревнований по киберспорту, студий вещания, обозревателей и комментаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКС (есть у РБК).

Эта мера нужна, чтобы ввести официальную аккредитацию турнирных операторов и студий, которые транслируют соревнования на русскоязычную аудиторию, считают в федерации.

Как заявили в ФКС, сейчас права на проведение и освещение киберспортивных турниров могут получать компании, которые «сформированы так называемыми релокантами или работа которых обеспечивается специалистами, не связанными ни формальными, ни этическими обязательствами с Россией». Их контент не проходит проверок на соответствие российскому законодательству, «правилам компьютерного спорта или нормам морали и нравственности», поэтому в этом сегменте несовершеннолетним зрителям «чаще всего проходит нежелательная информация».

Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн
Спорт
Фото:Jens Schlueter / Getty Images

«Многочисленные комьюнити-касты (любительские трансляции, альтернативные комментаторские эфиры) и стримеры (ведущие прямых эфиров) не всегда соблюдают правила хорошего тона, нормы приличия и культуру поведения», — заявили в ФКС, отметив, что многие зарубежные стриминговые платформы добровольно не адаптируют свои правила под российское законодательство и «потребности нашего общества». «При этом существенная часть контента (в том числе того, что условно называется «треш‑контентом») поступает к нам именно с запада при попустительстве зарубежных сервисов и правообладателей», — добавили в федерации, отметив, что чаще это не киберспортивный, а лайфстайл-контент или гейминг, который не имеет отношения к «осознанному компьютерному спорту».

В федерации указали, что официальные всероссийские соревнования освещают только российские студии вещания с опытными комментаторами в штате.

В Esports World Cup заявили о востребованности россиян в эпоху санкций
Спорт
Фото: Esports World Cup

В минувшем августе депутат от ЛДПР Андрей Свинцов внес в нижнюю палату законопроект, который предлагает блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях. Как заявил парламентарий, программы на телевидении и радио в обязательном порядке проходят цензуру, предполагающую заглушение нецензурной брани звуковым сигналом. По словам Свинцова, после принятия законопроекта создатели материалов в соцсетях и на цифровых платформах обязаны будут редактировать или маскировать ее аналогичным образом.

В феврале 2021 года в России вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга. Вести его должны лишь платформы, утвержденные Роскомнадзором.

24 февраля в Госдуме пройдет круглый стол «Как защитить традиционные российские ценности в медиапространстве и победить деструктивные идеологии», который организует комитет по развитию гражданского общества. Председатель комитета Яна Лантратова назвала их защиту и продвижение в медиа и цифровой среде ключевой задачей и призвала «выработать меры по противодействию деструктивным идеологиям и консолидировать позицию государства, СМИ, НКО и экспертного сообщества».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Теги
киберспорт реестр комментатор трансляция стриминг
Материалы по теме
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн
Спорт
Российская Team Spirit вышла в финал Кубка мира по киберспорту в Dota 2
Спорт
Карлсен выиграл шахматный турнир на КМ по киберспорту и получил $250 тыс.
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Международная федерация скалолазания восстановила членство России Спорт, 18:38
Стубб назвал три этапа принятия мер в ЕС: кризис, хаос и решение Политика, 18:36
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Зеленский ответил на обвинения Залужного Политика, 18:24
Оскорбивший Винисиуса игрок «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» Спорт, 18:19
Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти Политика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Федерация киберспорта предложила ввести реестр студий и комментаторов Технологии и медиа, 17:56
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов Общество, 17:29
Начало матча КХЛ в Сочи отложили на час из-за авиаопасности Спорт, 17:24
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине Политика, 17:19
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02