Федерация киберспорта предложила ввести реестр студий и комментаторов

Сейчас освещать турниры могут компании, чей контент не проверяют на соответствие «нормам морали и нравственности», заявили в Федерации киберспорта. В Госдуме ранее предложили маскировать нецензурную лексику в интернете

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Федерация компьютерного спорта России предлагает сформировать публичные реестры организаторов соревнований по киберспорту, студий вещания, обозревателей и комментаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКС (есть у РБК).

Эта мера нужна, чтобы ввести официальную аккредитацию турнирных операторов и студий, которые транслируют соревнования на русскоязычную аудиторию, считают в федерации.

Как заявили в ФКС, сейчас права на проведение и освещение киберспортивных турниров могут получать компании, которые «сформированы так называемыми релокантами или работа которых обеспечивается специалистами, не связанными ни формальными, ни этическими обязательствами с Россией». Их контент не проходит проверок на соответствие российскому законодательству, «правилам компьютерного спорта или нормам морали и нравственности», поэтому в этом сегменте несовершеннолетним зрителям «чаще всего проходит нежелательная информация».

«Многочисленные комьюнити-касты (любительские трансляции, альтернативные комментаторские эфиры) и стримеры (ведущие прямых эфиров) не всегда соблюдают правила хорошего тона, нормы приличия и культуру поведения», — заявили в ФКС, отметив, что многие зарубежные стриминговые платформы добровольно не адаптируют свои правила под российское законодательство и «потребности нашего общества». «При этом существенная часть контента (в том числе того, что условно называется «треш‑контентом») поступает к нам именно с запада при попустительстве зарубежных сервисов и правообладателей», — добавили в федерации, отметив, что чаще это не киберспортивный, а лайфстайл-контент или гейминг, который не имеет отношения к «осознанному компьютерному спорту».

В федерации указали, что официальные всероссийские соревнования освещают только российские студии вещания с опытными комментаторами в штате.

В минувшем августе депутат от ЛДПР Андрей Свинцов внес в нижнюю палату законопроект, который предлагает блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях. Как заявил парламентарий, программы на телевидении и радио в обязательном порядке проходят цензуру, предполагающую заглушение нецензурной брани звуковым сигналом. По словам Свинцова, после принятия законопроекта создатели материалов в соцсетях и на цифровых платформах обязаны будут редактировать или маскировать ее аналогичным образом.

В феврале 2021 года в России вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга. Вести его должны лишь платформы, утвержденные Роскомнадзором.

24 февраля в Госдуме пройдет круглый стол «Как защитить традиционные российские ценности в медиапространстве и победить деструктивные идеологии», который организует комитет по развитию гражданского общества. Председатель комитета Яна Лантратова назвала их защиту и продвижение в медиа и цифровой среде ключевой задачей и призвала «выработать меры по противодействию деструктивным идеологиям и консолидировать позицию государства, СМИ, НКО и экспертного сообщества».