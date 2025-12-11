 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

В Esports World Cup заявили о востребованности россиян в эпоху санкций

Замглава EWC Маккейб заявил о востребованности россиян в эпоху санкций
Сюжет
Радио РБК
Представитель фонда Esports World Cup (EWC) Майк Маккейб отметил, что российский паспорт не является «красным флагом» для международных спонсоров и организаций
Фото: Esports World Cup
Фото: Esports World Cup

Российские киберспортсмены по-прежнему востребованы на международной арене, несмотря на санкции. Об этом в интервью радио РБК заявил замглавы саудовского фонда Esports World Cup Майк Маккейб.

«Российские спортсмены по-прежнему востребованы. С точки зрения конкуренции, спонсоры хотят одного — охвата. Если лучшие игроки или часть лучших игроков приходят из России, то, конечно, интерес к ним есть <...> Мы, например, проводим примерно по 25 турниров за сезон. У нас участвуют игроки более чем из 100 стран, и среди них значительное число российских спортсменов», — сказал Маккейб.

Маккейб подчеркнул, что российские киберспортсмены остаются серьезной силой в ряде дисциплин, особенно в тактических шутерах и MOBA-играх. Он отметил, что в России сильная игровая культура, которая продолжает развиваться.

По словам Маккейба, одной из трудностей для россиян стало усложнение участия в турнирах на уровне национальных сборных. И одно из ключевых направлений фонда — программа поддержки клубов

Также, для того чтобы игроки смогли строить настоящую карьеру и не воспринимать киберспорт как хобби, призовые фонды должны быть значимыми. «В этом году суммарный призовой фонд в нашей лиге составил более 70 миллионов долларов», — добавил Маккейб.

На вопрос о красном паспорте как о «красном флаге», Маккейб ответил шуткой, что у него паспорт такого же цвета, «так что нет, точно не должен быть».

The Esports World Cup (EWC) — ежегодный турнир и соревнование для киберспортивных клубов. В рамках клубного чемпионата EWC команды со всего мира соревнуются в различных играх за призовой фонд. Клубы получают очки за успехи в каждой дисциплине, а победитель становится клубным чемпионом мира по киберспорту.

В 2025 году в Эр-Рияде с 8 июля по 24 августа состоялся крупнейший киберспортивный турнир. Среди участников была российская команда Team Spirit, двукратные чемпионы The International (2021, 2023), которые одержали победу в Dota 2.

Авторы
Теги
Надежда Сережкина
При участии
Полина Мельникова
киберспорт
Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2 и получила $1 млн
Спорт
