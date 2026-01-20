Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн

Турнир, в котором примут участие более 2 тыс. игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию, пройдет в Эр-Рияде с 6 июля по 23 августа

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Призовой фонд Киберспортивного кубка мира (Esports World Cup, EWC), который пройдет в Эр-Рияде с 6 июля по 23 августа 2026 года, составит рекордные $75 млн (более 5,8 млрд руб.). Об этом РБК сообщили в пресс-службе соревнований.

Более 2 тыс. игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию, примут участие в 25 турнирах по 24 дисциплинам в течение семи недель, чтобы определить следующих чемпионов как по каждой отдельной игре, так и единого клубного соревнования EWC.

В прошлом году команда Team Spirit по Dota 2 с четырьмя россиянами в составе стала чемпионом EWC. Второе место заняла Team Falcons, за которую также выступал россиянин Станислав Поторак (Malr1ne). Третьей стала PARIVISION — тоже с четырьмя играющими россиянами.

Кроме того, команда Twisted Minds по PUBG с тремя россиянами стала чемпионом в своей дисциплине, Team Falcons по Counter-Strike 2 с россиянином Ильей Осиповым (m0NESY) в составе заняла третье место в дисциплине.

В 2026 году EWC Club Championship — флагманское междисциплинарное соревнование EWC — распределит $30 млн между 24 лучшими клубами, что на $3 млн больше по сравнению с прошлым годом. Клуб-победитель получит $7 млн, при этом увеличенные призовые будут распределены и между остальными клубами, занявшими верхние позиции.

Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит $39 млн. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков, включая MVP каждого турнира и награду Jafonso Award для игроков или клубов, выигравших чемпионат дисциплины после выхода на EWC через Last Chance Qualifier, а также через квалификационные турниры, проводимые партнерскими издателями и организаторами в преддверии основного события EWC 2026 в Эр-Рияде.

В линейку киберспортивных игр EWC 2026 входят: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, шахматы, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.

EWC проходит с 2024 года.