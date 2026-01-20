 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,4 x 4,7 2 1,46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,8 x 5,7 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,25 x 4,15 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,25 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,8 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,1 x 3,85 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн

Призовой фонд Esports World Cup в 2026 году составит рекордные $75 млн
Турнир, в котором примут участие более 2 тыс. игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию, пройдет в Эр-Рияде с 6 июля по 23 августа
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Призовой фонд Киберспортивного кубка мира (Esports World Cup, EWC), который пройдет в Эр-Рияде с 6 июля по 23 августа 2026 года, составит рекордные $75 млн (более 5,8 млрд руб.). Об этом РБК сообщили в пресс-службе соревнований.

Более 2 тыс. игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию, примут участие в 25 турнирах по 24 дисциплинам в течение семи недель, чтобы определить следующих чемпионов как по каждой отдельной игре, так и единого клубного соревнования EWC.

В прошлом году команда Team Spirit по Dota 2 с четырьмя россиянами в составе стала чемпионом EWC. Второе место заняла Team Falcons, за которую также выступал россиянин Станислав Поторак (Malr1ne). Третьей стала PARIVISION — тоже с четырьмя играющими россиянами.

Кроме того, команда Twisted Minds по PUBG с тремя россиянами стала чемпионом в своей дисциплине, Team Falcons по Counter-Strike 2 с россиянином Ильей Осиповым (m0NESY) в составе заняла третье место в дисциплине.

В 2026 году EWC Club Championship — флагманское междисциплинарное соревнование EWC — распределит $30 млн между 24 лучшими клубами, что на $3 млн больше по сравнению с прошлым годом. Клуб-победитель получит $7 млн, при этом увеличенные призовые будут распределены и между остальными клубами, занявшими верхние позиции.

Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит $39 млн. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков, включая MVP каждого турнира и награду Jafonso Award для игроков или клубов, выигравших чемпионат дисциплины после выхода на EWC через Last Chance Qualifier, а также через квалификационные турниры, проводимые партнерскими издателями и организаторами в преддверии основного события EWC 2026 в Эр-Рияде.

В линейку киберспортивных игр EWC 2026 входят: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, шахматы, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.

EWC проходит с 2024 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Иван Витченко Иван Витченко
киберспорт шахматы
Материалы по теме
«Легкие деньги». Шахматисты впервые провели турнир на КМ по киберспорту
Спорт
Индийцу не разрешат выступать на КМ по киберспорту с ником Гитлер
Спорт
Киев ввел санкции против Паралимпийского комитета России и киберспорта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом Крипто, 18:16
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы Общество, 18:14
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед Общество, 18:10
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн Спорт, 18:00
ЦБ поднял официальный курс евро более чем на ₽1 Инвестиции, 17:57
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане Бизнес, 17:57
Курс рубля, дефолты и ОФЗ: три риска для инвестора в 2026-м. ВидеоПодписка на РБК, 17:55 
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну Общество, 17:55
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе Политика, 17:53
Власти Москвы выставили на торги санаторий на месте старинной усадьбы Недвижимость, 17:53
Strategy купила биткоинов еще на $2 млрд, став владельцем 710 тыс. монет Крипто, 17:50
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды Спорт, 17:48
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым Общество, 17:43
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов Спорт, 17:41