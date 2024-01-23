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«Делимобиль» объявил сроки IPO на Мосбирже

«Делимобиль» объявил о размещении на Мосбирже в конце января — начале февраля
«Делимобиль» объявил о возможности IPO на Мосбирже в конце января — начале февраля. В России компания может стать первым торгуемым на бирже каршерингом. В мире таких примеров несколько, но успешного пока нет
Елена Бехтина
Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Во вторник, 23 января, российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» объявил о возможности IPO на Мосбирже. Основную часть предложения составят акции допэмисии в размере 48 млн штук, ожидается, что по результатам IPO в свободном обращении будет до 10% акций. Привлеченные средства «будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели».

Листинг и начало торгов акциями «Делимобиля» ожидаются в конце января — первой половине февраля этого года. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физлиц, а также для российских институциональных инвесторов. «Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России», — отмечается в сообщении.

Глава «Делимобиля» — РБК: «Автомобиль в России — это предмет роскоши»
Технологии и медиа
Елена Бехтина

Ранее компания преобразовала свое основное юрлицо — ООО «Каршеринг Руссия» — в ПАО. Оно в начале декабря 2023 года сообщало о планах дробления акций с коэффициентом 1 к 16: уставный капитал должен был вырасти с 10 млн до 160 млн акций при снижении номинальной стоимости одной бумаги с 0,01 до 0,000625 руб. Тогда же компания заявила, что планирует провести допэмиссию в размере 48 млн акций. Цена бумаг будет установлена советом директоров компании не позднее начала их размещения по открытой подписке, говорилось в сообщении.

На днях совет директоров «Каршеринг Руссия» одобрил заключение соглашения на привлечение Газпромбанка, БКС и инвестбанка «Синара» для организации размещения на Мосбирже, следует из материалов компании.

Как «Делимобиль» готовился к IPO

Это не первая попытка «Делимобиля» разместить акции на бирже. В конце 2021 года компания готовилась провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах, но в итоге отложила размещение. В середине прошлого года Елена Бехтина, глава «Делимобиля», заявляла, что сервис по-прежнему намерен стать публичным, а приоритетной площадкой называла Мосбиржу. В ноябре Forbes со ссылкой на свои источники писал, что IPO может состояться весной 2024-го и что «Делимобиль» планирует привлечь от 2,5 млрд до 10 млрд руб., исходя из оценки стоимости всей компании в 60–90 млрд руб. с учетом долга. Привлеченные деньги, по словам источника издания, планируется потратить на покупку 7 тыс. автомобилей.

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В интервью РБК Елена Бехтина сообщила, что компания «рассматривает все возможные стратегические варианты развития и в целом готова выйти на биржу в любой момент». «Делимобиль» видит растущее потребление услуг каршеринга и расширил совет директоров до девяти человек, включив в него трех независимых членов с опытом в e-commerce, потребительском рынке и технологиях, а также принял дивидендную политику», — отметила Бехтина.

По ее словам, привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на развитие. В качестве потенциальных покупателей бумаг рассматриваются и институциональные, и розничные инвесторы. Бехтина напомнила, что при размещении выпуска облигаций «Делимобиля» на 9 млрд руб. в прошлом году на них был хороший спрос со стороны физлиц. По ее мнению, это связано с привлекательностью рынка, на котором работает компания, растущими финансовыми показателями, а также с тем, что для части инвесторов, которые сами являются пользователями «Делимобиля», «это понятный бизнес». Кроме того, у компании есть материальный актив — автомобили, которые имеют стоимость, благодаря чему компания должна быть более понятной «по сравнению с инвестициями в какие-то другие активы».

«Делимобиль» отложил IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах
Бизнес
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Каршеринг «Делимобиль» был основан в 2015 году. Сервис работает в 10 городах, у него 9,3 млн зарегистрированных клиентов, автопарк превышает 25 тыс. По данным МСФО, выручка «Каршеринг Руссия» за девять месяцев 2023 года составила 14,5 млрд руб., EBITDA — 4,5 млрд руб., а чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Как размещались каршеринги

Один из ветеранов индустрии каршеринга, основанная в США в 2000 году Zipcar добралась до IPO к апрелю 2011 года. К этому времени его рыночная оценка превышала $1 млрд, а ажиотаж вокруг IPO позволил компании повысить цену размещения с $14-16 до $18 и привлечь в общей сложности $173,4 млн. Участники рынка набросились на новые акции с таким воодушевлением, что в первый же день торгов бумаги с тикером ZIP подорожали на 67%, а на следующий день торги открывались уже по цене $30 за акцию. Но в последующие полтора года котировки в основном снижались, и в конце 2012-го за одну акцию давали меньше $6. Весной 2013 года Zipcar целиком выкупил американский автопрокатный гигант Avis Budget Group за $500 млн, и бумаги перестали торговаться на бирже.

Основанная в 2013 году индийская каршеринговая компания Zoomcar, работающая на развивающихся рынках (помимо Индии в Индонезии, Вьетнаме и Египте), стала публичной в конце 2023 года, слившись со SPAC под названием Innovative International Acquisition Corp. — публичной компанией, существующей исключительно для того, чтобы вывести другой бизнес на биржу в обход сложной процедуры IPO. Сделка готовилась с осени 2022 года, но ее подробности до сих пор неизвестны, за исключением оценки компании в $456 млн. Zoomcar уладила формальности и начала торговаться на NASDAQ 29 декабря под тикером ZCAR. За несколько недель торгов акции компании успели подорожать с $3,69 за штуку до $6,64, а 22 января этого года подешевели обратно до $3,62. До сделки с Zoomcar акции самой Innovative International Acquisition торговались дороже $11, а перед сделкой дорожали до $12.

Каршеринговая компания Getaround работала в США с 2009 года, и к моменту выхода на биржу в декабре 2022-го успела завоевать популярность в Кремниевой долине, получить $300 млн инвестиций от SoftBank и поглотить конкурента Drivy за те же $300 млн. Компания вышла на Нью-Йоркскую биржу через слияние со SPAC под названием InterPrivate II Acquisition Corp. Оценка достигала $1,2 млрд. В начале первого торгового дня бумаги компании стоили порядка $10, но к концу подешевели на 65%, до $3,5, а к началу 2023-го — до менее чем $1. Из-за слишком низких котировок 1 февраля 2023-го Getaround получил предупреждение от Нью-Йоркской фондовой биржи, что компанию могут исключить из листинга. После этого она начала масштабные реформы для сокращения расходов и увеличения выручки. К концу 2023-го квартальные отчеты выглядели более оптимистично, но инвесторы пока оценивают стоимость одной акции Getaround всего в $0,19.

Китайский каршеринговый сервис и агрегатор такси Didi триумфально вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу в июне 2021 года. Компания привлекла около $4,4 млрд, продав свои акции по $14 за штуку. Рыночная капитализация составила порядка $67 млрд — Didi стала второй крупнейшей китайской компанией на американской бирже после Alibaba. Несмотря на то, что еще до размещения Didi столкнулась с претензиями китайских властей, основную массу инвесторов это поначалу не смутило, и бумаги Didi постепенно росли. Но уже в июле 2021-го, когда Управление по вопросам киберпространства КНР начало расследование в отношении компании, запретив ей регистрировать новых пользователей, акции просели на 11%, оставаясь все же чуть более дорогими, чем при начальном размещении. К концу 2021-го ситуация ухудшилась настолько, что Didi ушла с американской биржи, принеся в итоге убытки тем, кто вкладывался во время IPO: к декабрю акции компании подешевели на 44% по сравнению с ценой размещения, до $7,8 за штуку. В конце 2023-го Didi урегулировала конфликт с китайскими властями и стала планировать новый листинг — теперь на Гонконгской бирже. Он может пройти в этом году. Пока же бумаги компании можно купить на внебиржевом рынке по $3,5 за штуку.

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Екатерина Шокурова, Сергей Гусев
При участии
Анна Балашова
«Делимобиль» допэмиссия IPO каршеринг
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