«Делимобиль» объявил сроки IPO на Мосбирже

«Делимобиль» объявил о возможности IPO на Мосбирже в конце января — начале февраля. В России компания может стать первым торгуемым на бирже каршерингом. В мире таких примеров несколько, но успешного пока нет

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Во вторник, 23 января, российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» объявил о возможности IPO на Мосбирже. Основную часть предложения составят акции допэмисии в размере 48 млн штук, ожидается, что по результатам IPO в свободном обращении будет до 10% акций. Привлеченные средства «будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели».

Листинг и начало торгов акциями «Делимобиля» ожидаются в конце января — первой половине февраля этого года. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физлиц, а также для российских институциональных инвесторов. «Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России», — отмечается в сообщении.

Ранее компания преобразовала свое основное юрлицо — ООО «Каршеринг Руссия» — в ПАО. Оно в начале декабря 2023 года сообщало о планах дробления акций с коэффициентом 1 к 16: уставный капитал должен был вырасти с 10 млн до 160 млн акций при снижении номинальной стоимости одной бумаги с 0,01 до 0,000625 руб. Тогда же компания заявила, что планирует провести допэмиссию в размере 48 млн акций. Цена бумаг будет установлена советом директоров компании не позднее начала их размещения по открытой подписке, говорилось в сообщении.

На днях совет директоров «Каршеринг Руссия» одобрил заключение соглашения на привлечение Газпромбанка, БКС и инвестбанка «Синара» для организации размещения на Мосбирже, следует из материалов компании.

Как «Делимобиль» готовился к IPO

Это не первая попытка «Делимобиля» разместить акции на бирже. В конце 2021 года компания готовилась провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах, но в итоге отложила размещение. В середине прошлого года Елена Бехтина, глава «Делимобиля», заявляла, что сервис по-прежнему намерен стать публичным, а приоритетной площадкой называла Мосбиржу. В ноябре Forbes со ссылкой на свои источники писал, что IPO может состояться весной 2024-го и что «Делимобиль» планирует привлечь от 2,5 млрд до 10 млрд руб., исходя из оценки стоимости всей компании в 60–90 млрд руб. с учетом долга. Привлеченные деньги, по словам источника издания, планируется потратить на покупку 7 тыс. автомобилей.

В интервью РБК Елена Бехтина сообщила, что компания «рассматривает все возможные стратегические варианты развития и в целом готова выйти на биржу в любой момент». «Делимобиль» видит растущее потребление услуг каршеринга и расширил совет директоров до девяти человек, включив в него трех независимых членов с опытом в e-commerce, потребительском рынке и технологиях, а также принял дивидендную политику», — отметила Бехтина.

По ее словам, привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на развитие. В качестве потенциальных покупателей бумаг рассматриваются и институциональные, и розничные инвесторы. Бехтина напомнила, что при размещении выпуска облигаций «Делимобиля» на 9 млрд руб. в прошлом году на них был хороший спрос со стороны физлиц. По ее мнению, это связано с привлекательностью рынка, на котором работает компания, растущими финансовыми показателями, а также с тем, что для части инвесторов, которые сами являются пользователями «Делимобиля», «это понятный бизнес». Кроме того, у компании есть материальный актив — автомобили, которые имеют стоимость, благодаря чему компания должна быть более понятной «по сравнению с инвестициями в какие-то другие активы».

Каршеринг «Делимобиль» был основан в 2015 году. Сервис работает в 10 городах, у него 9,3 млн зарегистрированных клиентов, автопарк превышает 25 тыс. По данным МСФО, выручка «Каршеринг Руссия» за девять месяцев 2023 года составила 14,5 млрд руб., EBITDA — 4,5 млрд руб., а чистая прибыль — 1,4 млрд руб.