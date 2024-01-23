Рост цен на автомобили и их обслуживание приведет к бурному росту рынка каршеринга, уверена глава «Делимобиля» Елена Бехтина. О работе со своим парком, планах выйти в новые города и на биржу она рассказала РБК

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Про IPO

Во вторник, 23 января, «Делимобиль» объявил, что планирует в конце января — первой половине февраля провести IPO на Мосбирже.

— Как активно растущий бизнес, мы рассматриваем все возможные стратегические варианты развития и в целом технически готовы выйти на биржу в любой момент: видим растущее потребление услуг каршеринга, с точки зрения корпоративного управления расширили совет директоров до девяти человек, ввели в него трех независимых директоров с опытом в e-commerce, потребительском рынке и технологиях, приняли дивидендную политику. В качестве потенциальных покупателей бумаг рассматриваем и институциональных, и розничных инвесторов. При размещении выпуска облигаций на 9 млрд руб. в прошлом году видели хороший спрос со стороны физлиц. Думаю, помимо привлекательного рынка и растущих финансовых показателей это в том числе объясняется тем, что эти инвесторы сами являются пользователями, для них это понятный бизнес. Кроме того, есть автомобили, которые имеют стоимость, — это, наверное, более понятно по сравнению с инвестициями в какие-то другие активы.

Как и при выпуске облигаций, привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на развитие. Елена Бехтина не стала комментировать, почему акционеры решили не продавать акции в рамках IPO, но отметила, что весь топ-менеджмент «любит и верит в этот бизнес».

Что такое «Делимобиль» Каршеринг «Делимобиль» был создан в 2015 году, сейчас работает в десяти городах. По итогам девяти месяцев 2023 года парк компании составил 24,2 тыс. автомобилей. По данным консалтинговой компании Б1, по этому показателю сервис является крупнейшим каршерингом в мире, а также в России (занимал 40% рынка по итогам 2022-го). У компании 9,3 млн зарегистрированных клиентов. Выручка основного юрлица — ПАО «Каршеринг Руссия» — по итогам девяти месяцев 2023 года по МСФО составила 14,5 млрд руб., EBITDA — 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб. 100% «Каршеринг Руссия» принадлежит ООО «Делимобиль Холдинг», владельцем которого, по данным Rusprofile, является люксембургская Delimobil Holding S.A. В 2021 году акционерами этой компании назывались несколько структур Винченцо Трани (в сумме владели 68,22%), Nevsky Property Finance (13,39%), сооснователи Артем Сергеев (11,13%) и Артур Меликян (4,23%), а также бывший гендиректор Станислав Грошов (3,04%).

Про текущее состояние компании

В 2020–2022 годах выручка «Делимобиля» росла в среднем на 56% в год, показатель EBITDA с отрицательных значений вышел на положительные. За девять месяцев 2023 года выручка выросла на 31%, а EBITDA — на 74%, маржинальность EBITDA составила 31%. Соотношение чистый долг/EBITDA — 3,5, цель компании — снижение до 3.

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Отдельный для меня, как СЕО, повод для гордости — это то, что мы вышли на стабильную чистую прибыль. Это важно, не все существующие технологические бизнесы могут похвастаться такими результатами. Несмотря на все события, которые происходили, — COVID в 2020 году, кризис полупроводников в 2021-м, который привел к нехватке автомобилей, вызовы 2022-го, — мы каждый год улучшали показатели.

Среди факторов, позволивших увеличить эффективность, Бехтина назвала развитие собственных IТ-систем и аналитики данных, что позволяет оптимизировать операционные расходы.

— Используемые нами технологии помогают снижать потенциальные риски. На наших машинах ездят люди, есть вероятность попадания в ДТП. Технология рейтинга и скоринга дает рекомендации каждому пользователю по безопасному стилю вождения. За 2022 год 40% наших клиентов улучшили свой стиль вождения, и в целом количество ДТП сократилось примерно на 20%. Естественно, это положительно повлияло на наши расходы.

Она отметила, что у «Делимобиля» есть своя операционная инфраструктура: девять сервисных станций обслуживания в семи городах присутствия. Они позволяют более эффективно, с меньшими расходами заправлять автомобили, проводить техническое обслуживание, рассказала глава компании.

Кроме того, за последние два года «Делимобиль» пересмотрел логистические цепочки, в том числе по запчастям. Расширила экспорт аналоговых запчастей из Китая. Также есть эффект масштаба: чем больше у каршеринга машин, тем ближе они находятся друг к другу, — это привлекает новых пользователей, «сокращается логистическое плечо, чтобы отвезти машину на мойку, заправить и т.д.», говорит Бехтина.

Про цели на 2024 год и дальше

Стратегия «Делимобиля» рассчитана на пять лет и предполагает как рост в городах присутствия, так и новых, развитие синергетичных сервисов (долгосрочной аренды, корпоративного каршеринга и пр.), повышение эффективности бизнеса. Компания намерена и дальше развивать собственные станции обслуживания и «в какой-то перспективе перейти к монетизации этой инфраструктуры» — предоставлению услуг на ее базе корпоративным клиентам.

«Делимобиль» планирует запускать сервис в трех—пяти новых городах в год и в перспективе расширить присутствие на все города с населением более 500 тыс. жителей. Бехтина указывает, что таких в России 36, в них проживают порядка 30 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. «Делимобиль» считает их своей потенциальной аудиторией. На май 2023 года, по данным Б1, в России было 44 млн людей, обладающих правами, а активных клиентов каршеринга — 1,7 млн. «Исходя из этих данных, мы понимаем, что потенциально каршеринг может нарастить количество активных клиентов в десять раз», — отметила Бехтина.

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При этом весь рынок мобильности, включая такси, самокаты и т.д., вырастет к 2028 году до 1,6 трлн руб., продолжает Бехтина. По итогам 2023 года показатель составлял 959 млрд руб. Из них на каршеринг приходилось 44 млрд руб., а к 2028 году, по прогнозу Б1, показатель должен вырасти более чем в пять раз, до 235 млрд руб. Общий автопарк увеличится более чем в два раза. Доля каршеринга в общем автопарке на данный момент составляет 0,1%, то есть, даже если каршеринг вырастет в разы, показатель все равно будет низким, потенциал для развития огромный, отметила глава «Делимобиля».

— Каршеринг — это замена личного автомобиля. Многие, у кого есть права, начинают понимать, что личный автомобиль в данный момент в России — это не средство передвижения, а предмет роскоши, потому что стоимость обслуживания и покупки, особенно если в кредит, становятся очень дорогими. В Б1 посчитали расходы на примере Hyundai Solaris, владелец которого совершает две поездки в будни определенной продолжительности, и пришли к выводу, что без учета платы за парковку каршеринг для тех же поездок будет обходиться в три раза выгоднее владения личным авто. И мы понимаем, что не было еще ни одного года, когда стоимость автомобиля в России падала. Мечтаю, чтобы люди не думали о покупке личных авто, открывали наше приложение и ехали. В 2022–2023 годах все так сложилось на рынке, что, мне кажется, дальше будет бурный рост каршеринга.

Бехтина указывает, что по сравнению с личными автомобилями, чей средний возраст в России составляет 14 лет, машины в каршеринге более новые — 2,8 года. По ее словам, действующая сейчас линейка тарифов позволяет клиентам использовать авто для поездок на дачу, шопинг и оставлять его на парковке на несколько часов. Она приводит прогноз Б1, по которому ожидается рост стоимости поездки за счет их продолжительности. «Если раньше каршеринг воспринимали в основном как альтернативу такси, то сейчас это не только короткие поездки. Люди берут машину на целый день, чтобы, выйдя из торгового центра, точно быть уверенным, что будет куда поставить пакеты, или едут на дачу. За счет того, что мы представлены в десяти городах, появляются те, кто путешествует на каршеринге между ними», — рассказала Бехтина.

При этом Елена Бехтина не считает, что долгосрочная аренда нивелирует пользу каршеринга как совместного использования автомобиля: «Идея каршеринга — полностью заменить личный автомобиль. Даже если ты берешь автомобиль на один-два месяца и дольше, остается больше гибкости по сравнению с личным авто: ты можешь его в любой момент заменить или сдать. Например, если не понравилась модель или нужно уехать в отпуск».

Про автопарк

За 2023 год парк «Делимобиля», по словам его главы, увеличился на 7 тыс. автомобилей и превысил 25 тыс. Сколько намерены ввести в этом году, в компании не раскрывают.

Основа парка — те бренды, которые можно было купить до 2022 года и которые впоследствии ушли из России. На китайских производителей приходится порядка 25%. По словам Бехтиной, «Делимобиль» начал вести с ними переговоры о закупке авто еще в 2021-м. Пополнять парк европейскими марками, завезенными по параллельному импорту, компания не планирует. Но, например, в 2023 году «Делимобиль» сделал тестовую закупку машин Jetta, совместного предприятия китайского производителя и Volkswagen.

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Проблем с обслуживанием [автомобилей ушедших из России брендов] нет. Мы сами ремонтируем эти машины, знаем, как это делать качественно и эффективно, наладили поставки запчастей. Безусловно, нет проблем и с обслуживанием китайских производителей, которые мы сейчас закупаем. По нашей бизнес-модели автопарк служит шесть-семь лет, после чего мы его продаем. Не ожидаем, что оставшиеся машины будут служить меньше.

У клиентов, по ее словам, китайские автопроизводители пользуются высоким спросом. Три модели, которые появились в 2023 году, уже вошли в топ-10 наиболее популярных среди пользователей «Делимобиля». Бехтина назвала китайские автомобили «более модерновыми» по сравнению с европейскими брендами.

В начале января в период сильных морозов СМИ писали о проблемах с работой аккумуляторов китайских авто. Елена Бехтина говорит, что «Делимобиль» с таким не сталкивался.

— Любая машина, любой аккумулятор при морозе минус 35 с большой вероятностью выйдет из строя. Мы используем алгоритм автозавода — специальную систему, которая соединена с Gismeteo и в режиме реального времени отслеживает температуру в каждой локации. Исходя из определенной температуры, она удаленно включает автомобиль прогреть аккумулятор: чем ниже, тем чаще. Система работает эффективно как на китайских, так и на европейских машинах. Это вопрос адаптации бизнеса к экстремальным условиям.

По словам Бехтиной, за последние годы компания научилась работать со всеми гипотетическими рисками, которые присущи каршерингу как индустрии: нехваткой автомобилей, проблемами с обслуживанием, проблемами, связанными с IT-системами и т.д. «Делимобиль» «практически полностью решил проблемы с геолокацией (во второй половине 2022 года пользователи сервисов с геолокацией столкнулись с проблемами в определении местоположения из-за помех GPS, что связывали с работой антидроновых систем. — РБК)».

— Используем данные сотовых базовых станций, и с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени достраиваем точки, где находятся наши машины. Дополнительно к этому в приложении отображаются фотографии от предыдущих пользователей, где оставлен автомобиль, чтобы новый пользователь мог сориентироваться на местности. Также сделали поиск по номеру машины, который позволяет забронировать автомобиль, который клиент видит на улице, но который не отображается на карте.

Про тарифы для пользователей

По оценке Б1, каршеринг на 35% дешевле такси. Ранее эксперты объясняли рост стоимости такси в России в том числе увеличением цен на автомобили. Для тарифов в каршеринге, по словам Бехтиной, такой зависимости нет.

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Если смотреть наши исторические данные, у нас не было лобового роста тарифов. Мы добавляем различные новые сценарии использования. Наша задача — увеличить доступность наших автомобилей. Наше динамическое ценообразование отслеживает спрос и предложение в каждой точке, и, где спроса много, а предложений мало, цена растет. В других локациях наоборот. Недавно запустили тариф, который позволяет за 79 руб. взять машину и доехать до удобной остановки общественного транспорта. Это выгодно клиентам и компании — мы перемещаем машины в те точки, где будет высокий спрос, а предложение пока маленькое.

Она также указала, что на рост стоимости такси сильно влияет дефицит водителей, а к каршерингу этот фактор не применим. «Каршеринг в первую очередь замена личному автомобилю. Стоимость покупки личного автомобиля будет кардинально увеличивать этот рынок в дальнейшем. На нашу бизнес-модель рост цены на автомобили не оказывает негативного эффекта, потому что мы берем их в финансовый лизинг. После его окончания машины переходят в нашу собственность, и, когда заканчивается срок их работы в автопарке, мы их продаем. То есть, если стоимость автомобиля выросла, мы его дороже продаем», — объяснила гендиректор «Делимобиля».

Про регулирование каршеринга

Сейчас отдельные города, например Москва, Тула, Казань, на определенных условиях предлагают льготные абонементы на оплату парковки для сервисов каршеринга. В Москве это 90-процентная льгота. По словам Бехтиной, они обсуждают введение подобной льготы с властями других городов, где присутствует сервис.

— Каршеринг — это неотъемлемая часть транспортной экосистемы города. Он разгружает транспортные потоки, увеличивает эффективность парковочных мест, благоприятно влияет на экологию, потому что у нас более новые автомобили, которые соответствуют экологическим стандартам. Мы с уважением относимся к позиции властей тех городов, где у нас пока нет парковочных льгот, — понимаем, что это относительно новый сервис, властям нужно понять, как он помогает городу.

Елена Бехтина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В июне 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос использования для такси и каршеринга российских автомобилей. По словам Елены Бехтиной, в парке «Делимобиля» сейчас основная часть автомобилей — те, что были произведены в России, в частности, машины Volkswagen, которые компания закупала несколько лет назад.

— Мы заинтересованы в росте автопарка за счет машин, которые произведены на территории России. Но если говорить именно про российские бренды, то их мало. Но и их мы закупаем, тестируем и изучаем.