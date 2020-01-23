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РФПИ и Baring Vostok инвестировали в сервис по продаже подержанных машин

Консорциум, в который входят Российского фонда прямых инвестиций и Baring Vostok, инвестирует в сервис продажи автомобилей CarPrice
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) станет совладельцем сервиса по продаже автомобилей CarPrice, говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. Соинвесторами РФПИ стали фонд Baring Vostok и несколько ведущих фондов Ближнего Востока (каких именно, РФПИ не сообщает).

Детали сделки стороны не раскрывают. Как следует из сообщения, привлеченные средства сервис планирует направить на увеличение темпов роста бизнеса в субъектах России и развитие платформы для корпоративных клиентов.

«Инвестиции в перспективные технологические компании подтверждают курс РФПИ и партнеров на цифровизацию российской экономики. — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева. — В частности, вложения в рост бизнеса CarPrice позволят перейти к более безопасной и юридически защищенной модели продаж автомобилей, обеспечить максимальную выгоду для клиентов и минимальные издержки для дилерских центров.

Сервис CarPrice работает с лета 2014 года. Компания выступает посредником между владельцами машин и автодилерами. Собственник автомобиля заходит на сайт CarPrice и получает предварительную оценку своего авто, рассказав о модели, пробеге и т.д., а после едет на бесплатную диагностику в один из офисов сети. Далее автомобиль выставляют на аукцион, в ходе которого дилеры торгуются за него в режиме реального времени.

Для сервиса это не первый раунд привлечения инвестиций. В 2015-ом CarPrice привлек $40 млн от фонда Baring Vostok Equity Fund V (входит в группу Baring Vostok). Также в финансировании принимали участие фонд Almaz Capital и частные инвесторы, в числе которых — Александр Черняк (имена других бизнес-ангелов не раскрываются).

Автор: Александра Посыпкина
Теги: РФПИ, инвестиции, авто, Baring Vostok
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