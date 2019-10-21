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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Каршеринг YouDrive предложил пользователям приобрести автомобили из своего парка. В компании это называют взаимовыгодным сотрудничеством с клиентами, но эксперты рынка уверены, что найти покупателя на такие машины будет сложно
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании. Всего у YouDrive около 2 тыс. автомобилей Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3. Но пока для покупки доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска.

Информация об автомобиле и его цена будут доступны в приложении YouDrive, там же клиент сможет оставить заявку на приобретение конкретной машины. По словам представителя компании, их стоимость будет ниже средней на вторичном рынке. «Подобный канал сбыта автомобилей даст возможность зарабатывать на продаже подержанных авто. Кроме того, покупатель сможет сам оценить состояние автомобиля и провести полноценный тест-драйв в рамках аренды», — пояснил он.

«Для нас это еще одна форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами: у нас во владении есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и есть более миллиона пользователей, большая часть из которых автовладельцы. Для них это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене», — пояснил гендиректор YouDrive Борис Голиков. По словам представителя YouDrive, стоимость автомобиля составляет чуть меньше 0,5 млн руб., на 60% ниже цены новой машины. «Стоимость устанавливается с учетом состояния машины, ее остаточной стоимости и среднерыночной цены на конкретную марку. Мы постараемся сформировать выгодное и конкурентоспособное предложение для покупателя», — говорит он.

По данным СПАРК, в 2018 году выручка ООО «Новые транспортные системы» (НТС), которое работает под брендом YouDrive, составила 787,4 млн руб. Как и другие сервисы каршеринга, компания была убыточной: по итогам прошлого года ее чистый убыток составил 82,2 млн руб.

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу. «Мы будем продавать машины, которые отработали три года в каршеринге и в любом случае должны быть реализованы (в соответствии с требованием департамента транспорта Москвы. — РБК)», — пояснил он. Представитель Mail.Ru Group отказался от комментариев.

О перспективах и рисках проекта — в материале «РБК Pro».

Автор: Александра Посыпкина
Теги: каршеринг, youdrive, Mail.Ru Group, подержанные автомобили
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