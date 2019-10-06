Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Кредитная организация зарегистрировала фирму в начале октября. Ранее источники РБК сообщили, что Сбербанк начал вести переговоры о создании собственного сервиса по продаже автомобилей

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк через ООО «Цифровые активы» стал единственным владельцем компании «Сбер.Авто», следует из данных СПАРК. Фирма с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. была зарегистрирована 2 октября в Москве. Ее учредителем выступает структура «Цифровые активы», которая контролируется госбанком.

Основной вид деятельности «Сбер.Авто» — разработка компьютерного программного обеспечения. Однако фирма может работать в области связи, ИТ, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей. Он должен быть похож на «ДомКлик», через который сейчас можно приобрести недвижимость и оформить ипотеку. Тогда в банке также отказались от комментариев.

Сбербанк уже ведет переговоры с крупнейшими игроками авторынка, говорил один из источников РБК. На автомобильном маркетплейсе будут представлены новые и подержанные машины, их можно будет приобрести в кредит. По словам другого собеседника, проект задуман для «дочки» Сбербанка Сетелем Банка, который специализируется на автокредитовании. В 2018 году Сетелем Банк выдал ссуды на 86,2 млрд руб., увеличив портфель на 15,1%.