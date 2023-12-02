Лазарев удалил клип, в котором суд нашел пропаганду ЛГБТ

При попытке просмотреть клип на YouTube-канале певца появляется сообщение, что видео скрыто из общего доступа. Он отсутствует и на сайте артиста. Петербургский суд ранее усмотрел в клипе пропаганду ЛГБТ

Сергей Лазарев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Российский певец Сергей Лазарев скрыл в своем YouTube-канале клип на песню «Так красиво», в котором Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обнаружил пропаганду ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России). В том, что клип недоступен для просмотра на платформе, убедился корреспондент РБК.

Так, при попытке просмотреть видео на YouТube-канале певца появляется сообщение: «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом», а также кнопка переадресации на главную страницу. По данным из веб-архива, клип был скрыт из общего доступа еще 1 декабря — в день вынесения судебного решения.

Нет этого клипа и на сайте певца — по состоянию на 2 декабря он отсутствует среди опубликованных на ресурсе видеороликов.

РБК обратился за комментарием к Сергею Лазареву и его пресс-секретарю.

Накануне Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телевизионную компанию «Аива» на 500 тыс. руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей) за показ клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво».

В клипе, который вышел в 2017 году, показаны влюбленные пары, в том числе и состоящие из двух девушек, — на кадрах они обнимаются и почти целуются. Помимо них в видео есть много пар, в том числе с детьми. В протоколе суда говорится именно о кадрах с девушками.

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. <...> Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — говорилось в протоколе, выдержку из которого опубликовала объединенная пресс-служба судов города.

Год назад Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов (прежде он действовал только в отношении несовершеннолетних). Штраф за пропаганду ЛГБТ юрлицами может достигать 5 млн руб.

30 ноября Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России по иску Минюста. Решение уже вступило в силу и не подлежит апелляции, так как у движения нет юрлица.