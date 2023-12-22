Туризм и концерты обеспечили российским казино рекорд посещаемости
Посещаемость российских казино по предварительным итогам 2023 года выросла на 16% и составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек. Такие данные РБК представили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), объединяющей все действующие игорные зоны России — «Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная» и «Красная Поляна».
Организация и проведение азартных игр в России жестко регламентированы: деятельность казино разрешена только в пределах специальных игорных зон, их четыре: «Приморье» (Приморский край, представлены казино Tigre de Cristal и «Шамбала»), «Сибирская монета» (Алтайский край, казино Altai Palace), «Янтарная» (Калининградская область, включает зал игровых автоматов Magic Crystal, казино Sobranie и «Шамбала») и «Красная Поляна» (Сочи, включает «Казино Сочи», «Бумеранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots»). Пятая игорная зона, «Золотой берег» в Ялте, должна была быть достроена до конца 2023 года, но до сих пор так и не заработала.
Как считали
АИРИС проанализировала данные по посещаемости и по налоговым отчислениям четырех российских игорных зон за период с 2019 по 2023 год (предварительные данные). Аналитика не учитывает показатели казино «Шамбала», работающего в игорных зонах «Приморье» и «Янтарная», так как оно не является членом АИРИС.
Где играют чаще всего
Самой популярной игорной зоной, как и прежде, остается «Красная Поляна», уже принявшая в этом году 830,7 тыс. гостей, следует из данных АИРИС. Это на 14% больше, чем в 2022 году, когда «Красная Поляна» приняла 726 тыс. посетителей. Прежде лучшим по посещаемости был 2019 год — тогда годовая аудитория достигла 734,5 тыс. Но показатели 2023-го уже превышают этот уровень на 13%.
На втором месте со значительным отрывом идет приморское казино Tigre de Cristal, которое по состоянию на 17 декабря посетили 337,1 тыс. человек (рост год к году — 26%). 204 тыс. клиентов приняло калининградское казино Sobranie (плюс 10% год к году), еще 102 тыс. — игорная зона «Сибирская монета» (плюс 5% год к году).
РБК направил запрос в казино «Шамбала», на момент публикации его представители не ответили.
Как иностранцы посещают российские казино
Лидером по доле иностранных посетителей в 2023 году стала дальневосточная игорная зона, отмечают в АИРИС. В общем потоке гостей казино Tigre de Cristal (единственное российское казино с активным иностранным участием в капитале — им управляет гонконгская Suncity Group) граждане других государств составили 16%. В остальных игорных зонах этот показатель находится в диапазоне от 2 до 6%. РБК направил запрос в пресс-службу Tigre de Cristal.
«Приморье», по словам исполнительного директора АИРИС Дмитрия Анфиногенова, и прежде активно привлекало иностранцев из соседних государств, что связано в том числе с удобной логистикой. «В остальных игорных зонах доля иностранных гостей начала сокращаться на фоне всемирной пандемии, — уточняет он. — Этот тренд сохранился на фоне санкционной политики».
Что происходило с игорной отраслью за последние пять лет
Российские игорные зоны, популярность которых до 2019 года в основном росла, в последние годы переживают заметные колебания спроса. В 2020 году на фоне пандемии их посещаемость резко рухнула. Аудитория «Красной Поляны», например, тогда сократилась почти в полтора раза. А посещаемость Tigre de Cristal в «Приморье», ориентированного на азиатских клиентов, вовсе просела почти в два раза.
Спрос начал восстанавливаться в 2021 году. Однако по итогам первого полугодия 2022 года посещаемость российских игорных зон вновь показала отрицательную динамику. На этот раз причиной стала геополитика и резкое сокращение туристического потока из-за рубежа: прежде иностранцы составляли четверть посетителей зоны «Красная Поляна».
На фоне санкционных ограничений резидентам игорных зон также пришлось перестраивать цепочки поставок новых игровых автоматов. Дело в том, что права на само оборудование и установленное на нем программное обеспечение принадлежат европейским компаниям, в основном австрийской Novomatic. Что касается игровых столов, то частичной альтернативой стали российские аналоги, но замены автоматам найти так и не удалось.
С чем связан рост посещаемости казино
В последние годы российские игорные зоны придерживаются стратегии «активного участия в событийном туризме регионов», комментирует статистику глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов. «На фоне растущего интереса к внутренним путешествиям игорные зоны стали предлагать своим гостям больше развлекательных опций, создавая дополнительные стимулы к посещению, — поясняет Анфиногенов. — Безусловно, часть гостей приходит в казино именно ради игры. Однако число тех, кто приезжает в игорные зоны ради концертов, гастрономических ужинов, спортивных шоу, SPA-процедур и деловых мероприятий, неуклонно растет».
Точные данные о доходах игорных зон, не связанных напрямую с казино, по итогам 2023 года не раскрываются. Однако, по статистике АИРИС, не связанная с азартными играми деятельность принесла индустрии на 37% больше, чем в прошлом году.
Впрочем, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов прирост аудитории игорных зон на 16% год к году существенным не считает. «Это заметный сегмент внутреннего туризма, удивительно, что рост посещаемости игорных зон столь незначителен, — утверждает он. — Потенциал игорного бизнеса в России огромен, в сложившихся обстоятельствах рост мог составить сотни процентов».
Высокий потенциал отрасли Сафронов объясняет тем, что до начала законодательных ограничений в игорном бизнесе в России было выдано более 6 тыс. соответствующих лицензий, а оборот рынка составлял $6 млрд. «Экономика России находится в десятке крупнейших в мире, общественная мораль лояльна к азартным играм. Предположу, что сами заведения не до конца готовы к бурному росту трафика клиентов», — резюмирует Сафронов.
Как бюджет зарабатывает на казино
Ставки налога на игорный бизнес зависят от ряда показателей, в том числе от конкретного региона и от масштаба казино. Например, за один игровой стол в Алтайском крае необходимо уплачивать 125 тыс. руб. в месяц, а в Сочи — 250 тыс. Казино также выплачивают и стандартные налоги на имущество, транспорт, прибыль и т.д.
В 2023 году члены ассоциации АИРИС совокупно выплатили 2 млрд руб. налоговых отчислений, что на 10% больше показателя прошлого года. Лидером здесь стала игорная зона «Красная Поляна», пополнившая казну на 1,3 млрд руб. Далее следует дальневосточный Tigre de Cristal, выплативший 513 млн руб. налогов. Игорная зона «Сибирская монета» отчислила 179 млн руб., и калининградское Sobranie — 80 млн руб.
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