Туризм и концерты обеспечили российским казино рекорд посещаемости

Аудитория российских игорных зон в 2023 году достигла рекордных 1,5 млн человек. Участники рынка объясняют динамику развитием внутреннего туризма, но считают, что потенциал отрасли намного больше

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Посещаемость российских казино по предварительным итогам 2023 года выросла на 16% и составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек. Такие данные РБК представили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), объединяющей все действующие игорные зоны России — «Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная» и «Красная Поляна».

Организация и проведение азартных игр в России жестко регламентированы: деятельность казино разрешена только в пределах специальных игорных зон, их четыре: «Приморье» (Приморский край, представлены казино Tigre de Cristal и «Шамбала»), «Сибирская монета» (Алтайский край, казино Altai Palace), «Янтарная» (Калининградская область, включает зал игровых автоматов Magic Crystal, казино Sobranie и «Шамбала») и «Красная Поляна» (Сочи, включает «Казино Сочи», «Бумеранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots»). Пятая игорная зона, «Золотой берег» в Ялте, должна была быть достроена до конца 2023 года, но до сих пор так и не заработала.

Как считали АИРИС проанализировала данные по посещаемости и по налоговым отчислениям четырех российских игорных зон за период с 2019 по 2023 год (предварительные данные). Аналитика не учитывает показатели казино «Шамбала», работающего в игорных зонах «Приморье» и «Янтарная», так как оно не является членом АИРИС.

Где играют чаще всего

Самой популярной игорной зоной, как и прежде, остается «Красная Поляна», уже принявшая в этом году 830,7 тыс. гостей, следует из данных АИРИС. Это на 14% больше, чем в 2022 году, когда «Красная Поляна» приняла 726 тыс. посетителей. Прежде лучшим по посещаемости был 2019 год — тогда годовая аудитория достигла 734,5 тыс. Но показатели 2023-го уже превышают этот уровень на 13%.

На втором месте со значительным отрывом идет приморское казино Tigre de Cristal, которое по состоянию на 17 декабря посетили 337,1 тыс. человек (рост год к году — 26%). 204 тыс. клиентов приняло калининградское казино Sobranie (плюс 10% год к году), еще 102 тыс. — игорная зона «Сибирская монета» (плюс 5% год к году).

РБК направил запрос в казино «Шамбала», на момент публикации его представители не ответили.

Как иностранцы посещают российские казино Лидером по доле иностранных посетителей в 2023 году стала дальневосточная игорная зона, отмечают в АИРИС. В общем потоке гостей казино Tigre de Cristal (единственное российское казино с активным иностранным участием в капитале — им управляет гонконгская Suncity Group) граждане других государств составили 16%. В остальных игорных зонах этот показатель находится в диапазоне от 2 до 6%. РБК направил запрос в пресс-службу Tigre de Cristal. «Приморье», по словам исполнительного директора АИРИС Дмитрия Анфиногенова, и прежде активно привлекало иностранцев из соседних государств, что связано в том числе с удобной логистикой. «В остальных игорных зонах доля иностранных гостей начала сокращаться на фоне всемирной пандемии, — уточняет он. — Этот тренд сохранился на фоне санкционной политики».

Что происходило с игорной отраслью за последние пять лет

Российские игорные зоны, популярность которых до 2019 года в основном росла, в последние годы переживают заметные колебания спроса. В 2020 году на фоне пандемии их посещаемость резко рухнула. Аудитория «Красной Поляны», например, тогда сократилась почти в полтора раза. А посещаемость Tigre de Cristal в «Приморье», ориентированного на азиатских клиентов, вовсе просела почти в два раза.

Спрос начал восстанавливаться в 2021 году. Однако по итогам первого полугодия 2022 года посещаемость российских игорных зон вновь показала отрицательную динамику. На этот раз причиной стала геополитика и резкое сокращение туристического потока из-за рубежа: прежде иностранцы составляли четверть посетителей зоны «Красная Поляна».

На фоне санкционных ограничений резидентам игорных зон также пришлось перестраивать цепочки поставок новых игровых автоматов. Дело в том, что права на само оборудование и установленное на нем программное обеспечение принадлежат европейским компаниям, в основном австрийской Novomatic. Что касается игровых столов, то частичной альтернативой стали российские аналоги, но замены автоматам найти так и не удалось.

С чем связан рост посещаемости казино

В последние годы российские игорные зоны придерживаются стратегии «активного участия в событийном туризме регионов», комментирует статистику глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов. «На фоне растущего интереса к внутренним путешествиям игорные зоны стали предлагать своим гостям больше развлекательных опций, создавая дополнительные стимулы к посещению, — поясняет Анфиногенов. — Безусловно, часть гостей приходит в казино именно ради игры. Однако число тех, кто приезжает в игорные зоны ради концертов, гастрономических ужинов, спортивных шоу, SPA-процедур и деловых мероприятий, неуклонно растет».

Точные данные о доходах игорных зон, не связанных напрямую с казино, по итогам 2023 года не раскрываются. Однако, по статистике АИРИС, не связанная с азартными играми деятельность принесла индустрии на 37% больше, чем в прошлом году.

Впрочем, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов прирост аудитории игорных зон на 16% год к году существенным не считает. «Это заметный сегмент внутреннего туризма, удивительно, что рост посещаемости игорных зон столь незначителен, — утверждает он. — Потенциал игорного бизнеса в России огромен, в сложившихся обстоятельствах рост мог составить сотни процентов».

Высокий потенциал отрасли Сафронов объясняет тем, что до начала законодательных ограничений в игорном бизнесе в России было выдано более 6 тыс. соответствующих лицензий, а оборот рынка составлял $6 млрд. «Экономика России находится в десятке крупнейших в мире, общественная мораль лояльна к азартным играм. Предположу, что сами заведения не до конца готовы к бурному росту трафика клиентов», — резюмирует Сафронов.