Игорные зоны в Сочи и Калининграде недосчитались посетителей

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Казахстан направит миротворцев в Африку Политика, 08:33
Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ фразой «рано радуется» Политика, 08:30
Каждый четвертый россиянин счел невозможным сменить ПК из-за высоких цен Технологии и медиа, 08:19
Умер арестованный после заявлений Райкина ректор ВШСИ Общество, 08:12
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 08:09
Москва заняла последнее место среди мегаполисов по росту цен на жилье Недвижимость, 08:01
Игорные зоны в Сочи и Калининграде недосчитались посетителей Технологии и медиа, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Город без пробок: как этого добиться в Москве Партнерский проект, 07:36
Сможет ли закупка «дружественных» валют Минфином повлиять на курс рубля Pro, 07:30
Посол ЛНР сообщил о переходе Лисичанского НПЗ под контроль союзных сил Политика, 07:15
Рабочие и медики чаще говорят о нехватке зарплаты на основные расходы Общество, 07:00
Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов Политика, 06:54
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 06:49

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Игорные зоны в Сочи и Калининграде недосчитались посетителей

На фоне спецоперации снизилось число посетителей казино в Сочи и Калининграде
Игорный бизнес страдает из-за геополитики: из-за более долгого перелета из Москвы казино в Сочи недосчитались почти четверти посетителей, а инвестор из Гонконга отложил второй этап развития игорной зоны в Приморье
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Игорная зона «Красная Поляна» за первые шесть месяцев 2022 года приняла 272,4 тыс. посетителей. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда были 355,6 тыс. гостей. Об этом РБК сообщил председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Афиногенов, цифры подтвердили в пресс-службе самой игорной зоны.

Одной из главных причин такой отрицательной динамики в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна» назвали двукратное увеличение полетного времени из европейской части России в Сочи, поскольку после начала военной спецоперации самолеты вынуждены облетать южные регионы с заходом в воздушное пространство Казахстана. При этом если до пандемии в пиковые месяцы доля иностранных гостей игорной зоны доходила до 24%, то сейчас эта доля «совсем незначительна». В числе нынешних посетителей есть и те, кто не играет, а приехал в игорную зону ради концертов или спецпредложений от отелей и ресторанов, отметил представитель «Красной Поляны».

Как работают российские казино

В июле 2009 года вступил в силу принятый еще в 2006 году закон, запрещающий организацию казино за пределами специальных игорных зон. Сейчас в России действует четыре игорные зоны.

«Красная Поляна» в Сочи включает «Казино Сочи», казино «Бумеранг», зал игровых автоматов «Бонус Slots», апарт-отель «Бонус», отель Marriott, площадку для концертов и спортивных мероприятий Red Arena и театр «В игре».

Оператором игорной зоны является ООО «Домейн», который принадлежит зарегистрированной в Сингапупе Silverron International Pte. Ltd. Выручка ООО «Домейн» по РСБУ в 2021 году превысила 7 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Игорная зона «Приморье» в Приморском крае объединяет казино Tigre de Cristal и одноименный пятизвездочный отель, которыми управляет гонконгская Suncity Group. В своей отчетности она указывает, что чистая выручка Tigre de Cristal в 2021 году составила 265,5 млн гонконгских долларов (2,5 млрд руб. по среднегодовому курсу за 2021 год), из которых 248,3 млн (2,4 млрд руб.) приходятся на игорный бизнес и 17,2 млн (161 млн руб.) — на гостиничный. Выручка российского юрлица Suncity Group, ООО «Джи1 Интертейнмент», по РСБУ в 2021 году равнялась 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 122,8 млн руб.

С 2020 года свое одноименное казино в «Приморье» также запустило и НАО «Шамбала», которое раньше была резидентом уже не существующей сейчас зоны «Азов-Сити».

«Сибирская монета» в Алтайском крае представлена казино Altai Palace, арт-отелем, караоке-холлом, бильярдным клубом и спортивным комплексом. Казино в 2014 году запускала кемеровская компания «Алти», инвестировавшая в проект около 1 млрд руб., 280 млн руб. из которых были заемными. Сейчас оператором игорной зоны выступает ООО «Алтай Пэлас», единственным владельцем которой является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Выручка компании в 2021 году по РСБУ достигла 575,4 млн руб., чистая прибыль — 328,8 млн руб.

Зона «Янтарная» в Калининградской области — это зал игровых автоматов Magic Crystal и казино Sobranie, которым управляет ООО «Юни Гейминг Компани», учрежденное АО «ББ Компани», чьим основным бенефициаром по данным на конец 2020 года значилась Наталья Антонова. Выручка ООО «Юни Гейминг Компани» в 2021 году достигла 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 256 млн руб.

В стадии проектирования сейчас также находится игорная зона «Золотой берег» в Ялте. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обещал построить ее до конца 2023 года. Общий объем инвестиций составляет 3 млрд руб.

Букмекеры стали массово избавляться от иностранных собственников
Технологии и медиа
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Снизилась и посещаемость игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области. В первом полугодии, как сообщил РБК менеджер по маркетингу «Янтарной» Ильдар Магизов, число клиентов составило порядка 56 тыс., что на 15–20% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Основной поток сейчас — это гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Центрального и Приволжского федеральных округов, 2–3% приходится на жителей Средней Азии. Туристов из Европы в последние годы фактически нет.

В настоящее время ведется поиск альтернативных поставщиков игрового оборудования, добавил Магизов. Закупка новых игровых автоматов осложнена тем, что права на сами автоматы и установленное в них игровое ПО принадлежат европейским компаниям: в частности, в Австрии находится один из лидеров в производстве игровых автоматов — компания Novomatic. РБК направил запрос в пресс-службу Novomatic.

В Подмосковье арестовали подозреваемых в организации подпольного казино
Общество

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как политика Си Цзиньпина влияет на китайский фондовый рынок
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари

Первый резидент игорной зоны «Приморье» — Tigre de Cristal — с января по июнь 2022 года зафиксировал 114,9 тыс. гостей. И хотя годом ранее это было 112 тыс., Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий прогнозирует снижение потока к концу года до 35% по сравнению с допандемийным 2019-м. Представитель Tigre de Cristal подтвердил РБК статистику ассоциации.

Для «Приморья», изначально ориентированного на иностранных туристов из Азии, закрытие границ в 2020 году стало особенно ощутимым, утверждает Афиногенов. Если в 2019 году доля таких гостей составляла 28%, то сейчас она равна нулю. Представитель Tigre de Cristal подтвердил: даже открытие границ с российской стороны не изменило ситуацию. Гонконгская Suncity Group, основной владелец Tigre de Cristal, ранее сообщала, что в связи с текущей геополитической ситуацией «проявляет осмотрительность» касательно дальнейших этапов развития бизнеса в «Приморье»: минимум до 2025 года отложен второй этап развития Tigre de Cristal.

Представитель второго казино «Приморья», открытой осенью 2020 года «Шамбалы», и представитель игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае на запросы РБК не ответили.

МИД назвал чушью согласование работы подпольного казино в посольстве КНДР
Общество
Фото:William Thomas Cain / Getty Images

В текущих условиях развитию игорных зон может поспособствовать привлечение средств за счет «неигровых активностей», считает Афиногенов. Так, на Восточном экономическом форуме в 2021 году «Красная Поляна» подписала ряд соглашений, взяв на себя обязательства по развитию туристического комплекса «Приморье». В него, в частности, вошло строительство гольф-курорта за 8,5 млрд руб., парка развлечений на острове Русский за 15 млрд руб., благоустройство пляжа бухты Муравьиная за 41,5 млн руб. Есть, по словам Афиногенова, планы по развитию гольф-клуба и рядом с самой «Красной Поляной».

Конечная цель игорных зон на ближайшие пять лет, утверждает Афиногенов, — развить близлежащую туристическую инфраструктуру до такого уровня, при котором неигровые доходы от сопутствующих развлечений будут превышать 50%. Сейчас они ни в одной игорной зоне не превышают 10%.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
казино Красная Поляна Приморье игорные зоны

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
МИД назвал чушью согласование работы подпольного казино в посольстве КНДР
Общество
ЦБ отложил штрафы для банков за переводы в адрес онлайн-казино
Финансы
Во Владивостоке построят новое казино за 14,5 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter