Игорные зоны в Сочи и Калининграде недосчитались посетителей
Игорная зона «Красная Поляна» за первые шесть месяцев 2022 года приняла 272,4 тыс. посетителей. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда были 355,6 тыс. гостей. Об этом РБК сообщил председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Афиногенов, цифры подтвердили в пресс-службе самой игорной зоны.
Одной из главных причин такой отрицательной динамики в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна» назвали двукратное увеличение полетного времени из европейской части России в Сочи, поскольку после начала военной спецоперации самолеты вынуждены облетать южные регионы с заходом в воздушное пространство Казахстана. При этом если до пандемии в пиковые месяцы доля иностранных гостей игорной зоны доходила до 24%, то сейчас эта доля «совсем незначительна». В числе нынешних посетителей есть и те, кто не играет, а приехал в игорную зону ради концертов или спецпредложений от отелей и ресторанов, отметил представитель «Красной Поляны».
Как работают российские казино
В июле 2009 года вступил в силу принятый еще в 2006 году закон, запрещающий организацию казино за пределами специальных игорных зон. Сейчас в России действует четыре игорные зоны.
«Красная Поляна» в Сочи включает «Казино Сочи», казино «Бумеранг», зал игровых автоматов «Бонус Slots», апарт-отель «Бонус», отель Marriott, площадку для концертов и спортивных мероприятий Red Arena и театр «В игре».
Оператором игорной зоны является ООО «Домейн», который принадлежит зарегистрированной в Сингапупе Silverron International Pte. Ltd. Выручка ООО «Домейн» по РСБУ в 2021 году превысила 7 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.
Игорная зона «Приморье» в Приморском крае объединяет казино Tigre de Cristal и одноименный пятизвездочный отель, которыми управляет гонконгская Suncity Group. В своей отчетности она указывает, что чистая выручка Tigre de Cristal в 2021 году составила 265,5 млн гонконгских долларов (2,5 млрд руб. по среднегодовому курсу за 2021 год), из которых 248,3 млн (2,4 млрд руб.) приходятся на игорный бизнес и 17,2 млн (161 млн руб.) — на гостиничный. Выручка российского юрлица Suncity Group, ООО «Джи1 Интертейнмент», по РСБУ в 2021 году равнялась 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 122,8 млн руб.
С 2020 года свое одноименное казино в «Приморье» также запустило и НАО «Шамбала», которое раньше была резидентом уже не существующей сейчас зоны «Азов-Сити».
«Сибирская монета» в Алтайском крае представлена казино Altai Palace, арт-отелем, караоке-холлом, бильярдным клубом и спортивным комплексом. Казино в 2014 году запускала кемеровская компания «Алти», инвестировавшая в проект около 1 млрд руб., 280 млн руб. из которых были заемными. Сейчас оператором игорной зоны выступает ООО «Алтай Пэлас», единственным владельцем которой является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Выручка компании в 2021 году по РСБУ достигла 575,4 млн руб., чистая прибыль — 328,8 млн руб.
Зона «Янтарная» в Калининградской области — это зал игровых автоматов Magic Crystal и казино Sobranie, которым управляет ООО «Юни Гейминг Компани», учрежденное АО «ББ Компани», чьим основным бенефициаром по данным на конец 2020 года значилась Наталья Антонова. Выручка ООО «Юни Гейминг Компани» в 2021 году достигла 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 256 млн руб.
В стадии проектирования сейчас также находится игорная зона «Золотой берег» в Ялте. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обещал построить ее до конца 2023 года. Общий объем инвестиций составляет 3 млрд руб.
Снизилась и посещаемость игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области. В первом полугодии, как сообщил РБК менеджер по маркетингу «Янтарной» Ильдар Магизов, число клиентов составило порядка 56 тыс., что на 15–20% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Основной поток сейчас — это гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Центрального и Приволжского федеральных округов, 2–3% приходится на жителей Средней Азии. Туристов из Европы в последние годы фактически нет.
В настоящее время ведется поиск альтернативных поставщиков игрового оборудования, добавил Магизов. Закупка новых игровых автоматов осложнена тем, что права на сами автоматы и установленное в них игровое ПО принадлежат европейским компаниям: в частности, в Австрии находится один из лидеров в производстве игровых автоматов — компания Novomatic. РБК направил запрос в пресс-службу Novomatic.
Первый резидент игорной зоны «Приморье» — Tigre de Cristal — с января по июнь 2022 года зафиксировал 114,9 тыс. гостей. И хотя годом ранее это было 112 тыс., Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий прогнозирует снижение потока к концу года до 35% по сравнению с допандемийным 2019-м. Представитель Tigre de Cristal подтвердил РБК статистику ассоциации.
Для «Приморья», изначально ориентированного на иностранных туристов из Азии, закрытие границ в 2020 году стало особенно ощутимым, утверждает Афиногенов. Если в 2019 году доля таких гостей составляла 28%, то сейчас она равна нулю. Представитель Tigre de Cristal подтвердил: даже открытие границ с российской стороны не изменило ситуацию. Гонконгская Suncity Group, основной владелец Tigre de Cristal, ранее сообщала, что в связи с текущей геополитической ситуацией «проявляет осмотрительность» касательно дальнейших этапов развития бизнеса в «Приморье»: минимум до 2025 года отложен второй этап развития Tigre de Cristal.
Представитель второго казино «Приморья», открытой осенью 2020 года «Шамбалы», и представитель игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае на запросы РБК не ответили.
В текущих условиях развитию игорных зон может поспособствовать привлечение средств за счет «неигровых активностей», считает Афиногенов. Так, на Восточном экономическом форуме в 2021 году «Красная Поляна» подписала ряд соглашений, взяв на себя обязательства по развитию туристического комплекса «Приморье». В него, в частности, вошло строительство гольф-курорта за 8,5 млрд руб., парка развлечений на острове Русский за 15 млрд руб., благоустройство пляжа бухты Муравьиная за 41,5 млн руб. Есть, по словам Афиногенова, планы по развитию гольф-клуба и рядом с самой «Красной Поляной».
Конечная цель игорных зон на ближайшие пять лет, утверждает Афиногенов, — развить близлежащую туристическую инфраструктуру до такого уровня, при котором неигровые доходы от сопутствующих развлечений будут превышать 50%. Сейчас они ни в одной игорной зоне не превышают 10%.