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ЧМ в Катаре в два раза уступил российскому по числу телепросмотров

Чемпионат мира в Катаре собрал в два раза меньше телезрителей, чем мундиаль в России
Чемпионат мира в Катаре, в котором не участвовала российская сборная, смотрели по телевизору в два раза меньше россиян, чем турнир в России в 2018 году. Однако он позволил увеличить выручку букмекерам, пабам и барам
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Общий охват всех телетрансляций чемпионата мира по футболу-2022 составил в России 38,1% (процент россиян старше четырех лет, смотревших хотя бы одну трансляцию минимум одну минуту). Такие данные по российским городам с населением больше 100 тыс. человек по запросу РБК представили в исследовательской компании Mediascope.

Предыдущий чемпионат мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, охватил в два с лишним раза больше россиян — 81,5%. Однако если в этом году трансляцию всего мундиаля вел только «Матч ТВ», то раньше турниры были распределены между ним, «Первым каналом» и «Россией 1». Но даже у отдельно взятого «Матч ТВ» в 2018 году охват был больше и составлял 57,2%.

Как считали

Подсчеты Mediascope учитывают телеаудиторию старше четырех лет в городах России с населением больше 100 тыс. человек. В панель попадают домашний и дачный просмотры. Период измерения — с 20 ноября по 18 декабря 2022 года для ЧМ в Катаре и с 14 июня по 15 июля 2018-го — для ЧМ в России. Учитываются прямые трансляции и все повторы за указанный период.

Самым популярным на чемпионате мира по футболу в Катаре у российских телезрителей стал финальный матч Аргентина — Франция 18 декабря. Его доля аудитории (среднее количество человек, смотревших конкретную трансляцию, выраженное в процентах от всей телеаудитории) составила 24,5%, охват — 15,7%. Полуфинал Франция — Марокко собрал 17,3% доли аудитории и 7,7% охвата, полуфинал Аргентина — Хорватия — 16,1% доли и 6,9% охвата. Четвертьфинал Англия — Франция достиг доли 15,3% и охвата 7,2%. Популярен был и показанный день в день повтор этого турнира — его доля составила 7,3%.

Доли и охваты телетрансляций игр в рамках чемпионата мира кратно превышают среднестатистические показатели «Матч ТВ» в 2022 году. Например, охват вещателя с начала года до начала мундиаля составлял 7,7%, доля аудитории — 1,4%. РБК направил запрос в «Матч ТВ».

Российские онлайн-кинотеатры обязаны бесплатно транслировать 20 общедоступных федеральных телеканалов, соответственно, посмотреть чемпионат мира можно было и на их платформах. В пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что общая аудитория чемпионата на сервисе превысила 2,7 млн зрителей, а финал посмотрели 1,3 млн. РБК направил запросы в пресс-службы Okko, «Иви» и Wink.

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Как россияне делали ставки

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев (ЕРАИ, контролирует работу всех легальных букмекеров в России) сообщил РБК, что начиная с 1/8 финала мундиаля оборот букмекерского рынка в России составил более 80 млрд руб. Наибольший пик активности пришелся на 10 и 18 декабря, в дни проведения четвертьфинальных матчей Марокко — Португалия и Англия — Франция, а также в день финала: рост объема ставок в эти даты составил 60 и 98% соответственно. Наименьший интерес у игроков вызвал матч Аргентина — Хорватия, о чем свидетельствует увеличение объема ставок всего на 10%.

Активная база клиентов букмекерской компании «Лига ставок» за все время чемпионата выросла в 4,5 раза, а количество клиентов в день финала почти в пять раз превысило показатель по среднему дню года, сообщила заместитель гендиректора по маркетингу «Лиги ставок» Татьяна Зворыгина.

Рекордсменом по количеству ставок болельщиков у «Лиги ставок» стал финальный матч Аргентина — Франция, однако абсолютные цифры Зворыгина не привела. Самый большой выигрыш, 7,5 млн руб., получил игрок, сделавший ставку на финальный матч. Еще 7,4 млн руб. у «Лиги ставок» выиграл клиент, поставивший на матч Катар — Сенегал, чуть меньше 7 млн руб. — клиент, сделавший ставку на матч Бельгия — Марокко.

Больше всего россияне ставили на финальный матч, подтверждает президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров: 46,91% пользователей поставили на Аргентину, а 43,12% — на Францию. «Один пользователь поставил 120 тыс. руб. на экспресс (комбинированная ставка, которая состоит минимум из двух ставок на разные матчи. — РБК) с коэффициентом 15,07 и благодаря этой ставке выиграл 1,8 млн руб.», — рассказал Макаров.

Как ЧМ увеличил выручку баров и пабов

Финальные матчи чемпионата мира по футболу-2022 дали возможность дополнительно заработать пабам и барам в Москве и в регионах, следует из данных сервиса автоматизации кафе и ресторанов r_keeper (на его долю приходится более трети рынка автоматизации общепита).

18 декабря, когда проходил финал ЧМ, выручка баров и пабов в Москве выросла на 32% по сравнению со средней выручкой, которую получали заведения в последние четыре воскресенья до этого. По России (без учета Москвы) выручка у баров и ресторанов в день матча между сборными Аргентины и Франции оказалась на 30% выше, чем в среднем в четыре предыдущих воскресенья.

Интерес у посетителей баров вызвал и проходивший 17 декабря матч между Хорватией и Марокко за третье место. Тогда выручка пабов и баров в регионах России выросла на 10% к четырем предыдущим субботам. Столичные заведения заработали на 24,8% больше средней выручки за четыре прошедшие субботы.

Сезонный спрос в заведениях общественного питания может повышаться по мере приближения Нового года, но в минувшие выходные рост выручки пабов и баров превышал сезонный и «явно связан с загруженностью спортивных баров во время финала ЧМ по футболу», уверены в r_keeper. По данным сервиса, в 2021 году в аналогичное воскресенье выручка баров Москвы была лишь на 12,7% выше среднего значения за предыдущие четыре воскресенья, а в субботу — на 20,9% больше (по России, без учета Москвы, показатели увеличились на 12,7 и 18% соответственно). «Частично субботнее повышение можно объяснить праздниками и возможными корпоративами. Но по воскресеньям не проходят корпоративы, это явно влияние финала ЧМ-2022», — пояснили в r_keeper.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Анна Захарова
Чемпионат мира по футболу Mediascope «Матч ТВ» букмекеры
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