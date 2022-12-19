В Катаре задержали участников Pussy Riot за акцию во время ЧМ-2022

Участники группы Pussy Riot попытались повторить свою акцию 2018 года, когда они выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу

Вероника Никульшина и Пётр Верзилов (внесены в реестр иноагентов) (Фото: Alexander Becher / EPA / ТАСС)

В Катаре служба безопасности задержала участников группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022, пишут Spiegel и Reuters. Они пытались выскочить на футбольное поле во время игры.

В попытке акции принимали участие Петр Верзилов (внесен в реестр иноагентов), Вероника Никульшина (внесена в реестр иноагентов) и еще одна активистка, чье имя не называется.

Целью протеста было привлечение внимания к военным действиям на Украине, заключению Алексея Навального и притеснению женщин в Иране, заявили в организации «Кино за мир» (Cinema for Peace).

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Катаре, а также обратился за комментариями к Петру Верзилову и Веронике Никульшиной.

Участники Pussy Riot уже проводили акцию на финале чемпионата мира по футболу, это было в 2018 году, когда мундиаль проходил в Москве. Верзилов и другие участники группы, включая Веронику Никульшину, организовали акцию «Милиционер вступает в игру» на финальной игре ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии. Четверо активистов, переодетые в полицейскую форму, выбежали на поле и пробежались рядом с игроками двух команд. Игра была приостановлена, а активисты задержаны. Против них возбудили административные дела о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и о незаконном ношении полицейской формы. По итогам все участники группы были приговорены к административному аресту на 15 суток, штрафу и трехлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий.