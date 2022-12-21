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Финал ЧМ по футболу увеличил выручку баров в России почти на треть

Российские бары в день финала ЧМ заработали на треть больше, чем в предыдущие выходные
Финал чемпионата мира по футболу привлек посетителей в российские заведения общепита, позволив барам и пивным заработать дополнительную выручку, заметно превысившую их доход за четыре предыдущих выходных
Фото: Сергей Петров / ТАСС
Фото: Сергей Петров / ТАСС

В минувшие выходные 17–18 декабря, когда проходили главные матчи чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, бары и пабы в Москве и по всей России зафиксировали рост выручки почти на треть. Это следует из данных, которые предоставил РБК один из крупнейших сервисов автоматизации кафе и ресторанов r_keeper (занимает более трети рынка автоматизации ресторанов).

Выручка столичных пабов и баров в воскресенье, 18 декабря, когда проходил финал чемпионата между командами Аргентины и Франции, была на 32% больше средней выручки, которую заведения получили в последние четыре воскресенья.

Аналитики зафиксировали рост не только в столице, но и в других российских городах. В целом по России выручка баров в день финала увеличилась на 30% к предыдущим четырем выходным, сообщили в r_keeper.

Как завершился ЧМ по футболу

Финал чемпионата мира по футболу-2022 прошел 18 декабря в катарском городе Лусаиле. Матч, в котором сборная Аргентины сыграла против сборной Франции, закончился со счетом 3:3 в дополнительное время. После пенальти чемпионом мира в третий раз стала Аргентина, которая победила в серии со счетом 4:2.

В субботу, 17 декабря, в Катаре проходил плей-офф за третье место между Хорватией и Марокко (закончился со счетом 2:1 в пользу Хорватии). В этот день выручка столичных баров и пабов оказалась почти на четверть выше средней выручки за последние четыре субботы — на 24,8%. В остальных городах России этот показатель в субботу был на 10% выше.

Аналитики связывают такой заметный рост именно с финалом чемпионата мира по футболу-2022, а не с повышенным сезонным спросом перед Новым годом. В конце года доход общепита может расти ближе к новогодним праздникам, но в минувшие выходные рост выручки «вышел за рамки сезонности» и «явно связан с загруженностью спортивных баров во время финала ЧМ по футболу», уточнили в r_keeper.

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По данным сервиса, в 2021 году в аналогичное воскресенье выручка баров Москвы была лишь на 12,7% выше среднего значения за прошедшие четыре выходных, а в субботу — на 20,9% (по России, без учета Москвы, показатели увеличились на 12,7 и 18% соответственно). «Частично субботнее повышение можно объяснить праздниками и возможными корпоративами. Но по воскресеньям не проходят корпоративы, это явно влияние финала ЧМ-2022», — отметили в r_keeper.

Ранее сообщалось, что бизнес в этом году планирует проводить меньше новогодних корпоративов: две трети компаний, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, передумали, что привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей.

Сколько тратили в барах и ресторанах

В ресторанах и барах Москвы в воскресенье, 18 декабря, средний чек составил 2,4 тыс. руб., или на 8% выше уровня прошлой недели и на 4% — уровня прошлого года, подсчитал аналитический ресурс «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает кассовые чеки более чем 1,1 млн онлайн-касс в России). В целом по стране в этот день средний чек в ресторанах и барах был ниже московского — он составил 1 тыс. руб. (на 1% больше, чем в воскресенье на прошлой неделе, и на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года).

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Теги
Анна Захарова
спорт ЧМ по футболу бары Москва выручка
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