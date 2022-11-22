SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк» из-за названия

SpaceX подала в суд на Укрпатент и украинскую компанию «Старлинк» из-за названия бренда

Американская компания требует досрочно прекратить действие прав на торговую марку. На Украине с апреля работает дочерняя компания Starlink ООО «Старлинк Юкрейн». Бренд StarLink зарегистрирован Укрпатентом в феврале 2011 года

Основанная американским предпринимателем компания SpaceX подала в суд на украинскую ООО «Старлинк» и на Укрпатент, требуя досрочно прекратить действие прав на торговую марку, следует из базы данных суда.

Компания требует, досрочно прекратить действие свидетельства о регистрации торговой марки и обязать Укрпатент внести в реестр соответствующие изменения.

Подготовительное заседание по делу назначено на 11:30 (12:30 мск) 1 декабря. Иск будет рассматривать Хозяйственный суд Киева.

Украинская ООО «Старлинк» подала заявку на регистрацию бренда в марте 2010 года. Ее одобрили в феврале 2011 года, следует из базы данных Укрпатента.

Starlink — глобальная спутниковая система, которая раздает высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет. Проект запущен SpaceX в 2015 году.

Starlink в апреле 2022 года создала на Украине дочернюю компанию ООО «Старлинк Юкрейн» пишет Dev.ua. Украинские власти получили оборудование для доступа к интернету Starlink, его используют в том числе специальные миссии украинских разведчиков, а также военные и гражданские администрации.

Основатель ООО «Старлинк» Сергей Дулицкий сообщил Dev.ua, что юристы Маска связались с ним год назад и потребовали отказаться от торговой марки в пользу Starlink. Он заявил, что его компания предоставляет IT-услуги под брендом StarLink более 14 лет и существует с 2009 года.

Дулицкий подчеркнул, что не хочет передавать название бренда. «Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink», — заявил он.

При этом предприниматель не исключил, что может пойти на переговоры со SpaceX при условии, что компания компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда. Он обратил внимание, что клиенты ООО «Старлинк» привыкли к названию и домену, на котором работают почтовые сервисы.

Первое заседание, по словам Дулицкого, должно состояться 8 декабря.