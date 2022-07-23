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Грузия получит доступ к интернету Starlink в 2023 году

Жители Грузии начнут пользоваться высокоскоростным интернетом Starlink от компании Space X в 2023 году. Об этом сообщил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с региональным директором по доступу к рынку SpaceX Беном Уильямсом, передает Rustavi2.

«Из-за нашей непростой географии сегодня связь и качественный интернет есть не во всех районах, но Starlink начнет работать в 2023 году, разрешение уже выдано», — сказал министр.

По его словам, SpaceX выразила готовность запустить интернет в Грузии после встречи с заместителем министра экономики Ираклиев Надареишвили и председателем Агентства инноввации и технологий Автандилом Касрадзе в Лос-Анджелесе в прошлом году.

На первом этапе интернет Starlink будет доступен технопаркам Агентства инноваций и технологий по всей Грузии.

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Starlink — глобальная спутниковая система, которая раздает высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет. Компания SpaceX занялась разработкой проекта в 2015 году и запустила первую группу из 60 спутников-прототипов в мае 2019 года. Еще через год она начала предоставлять коммерческий доступ в интернет на севере США и в Канаде.

С началом военной операции России оборудование для доступа к интернету Starlink получили и власти Украины. В том числе, его используют специальные миссии украинских разведчиков, а также военные и гражданские администрации.

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