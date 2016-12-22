На AliExpress появятся товары из Европы

Покупатели смогут заказывать на AliExpress не только китайские, но и европейские товары. В России конкурировать с площадкой будет совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которое также ориентируется на товары из Европы

AliExpress собирается продавать российским покупателями европейские бренды через свою площадку, рассказал в интервью РБК глава AliExpress в России Лю Вэй.

«В перспективе на платформе появятся бренды из Европы и Турции — как вы знаете, недавно компания приобрела крупного турецкого ретейлера Trendyol, который специализируется на одежде», — отметил Лю Вэй.

Сейчас онлайн-площадкой Trendyol пользуются 16 млн турецких покупателей.

До сих пор AliExpress торговал только товарами китайского производства. Для продажи товаров производителей из других стран владеющая маркетплейсом Alibaba Group запустила в Китае другую площадку — Tmall (также работает в России).

Сделано не в Китае

Китайские товары в онлайн-магазинах пока пользуются большим спросом у россиян, чем товары из других стран. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в количественном выражении по итогам 2017 года 90% зарубежных интернет-покупок пришлось на Китай, 3% — на страны Евросоюза, 2% — на США. Но в деньгах китайские покупки занимают куда меньшую долю рынка — всего 53%, у Евросоюза — 22%, у США — 12%. По прогнозам ассоциации, в 2018 году объем российского рынка трансграничной торговли может составить 451,8 млрд руб, при этом из Китая в Россию будет отправлено посылок на сумму 244,6 млрд руб. (в 2017 году — 198,8 млрд руб.). Сумма отправлений из европейских маркетплейсов может составить 96,1 млрд руб.

При этом на европейские товары делает ставку совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которое будет бороться с AliExpress Russia за звание лидера российского рынка электронной торговли. ​В октябре партнеры должны запустить маркетплейс с иностранными брендами (название пока не анонсировалось).

Как ранее рассказывал РБК директор по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев, они уже договорились с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США о поставке товаров. «На локальных рынках есть много сильных игроков, которые производят качественный товар, но они не выходят с ним в Россию. Именно на них мы и будем делать акцент. Это компании с оборотом от $1 млрд в год. Мы рассматриваем варианты партнерства непосредственно с брендами, с ретейлерами и, в перспективе, с зарубежными маркетплейсами», — отмечал Васильев.

Он также говорил, что основные категории товаров, на которые маркетплейс планирует делать акцент — это одежда и обувь, а также смартфоны и подобные гаджеты. При этом ценник ​на заказы «не из Китая» будет выше. Если средний чек покупки, по словам Васильева, на китайских площадках составляет $3, то в случае с европейскими заказами «речь идет о $30 для категории «одежда и обувь», $100 — для гаджетов».

Разворот на запад для российского рынка трансграничной торговли президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает оправданным. «В России практически нет площадок, которые бы предлагали покупателю массовый, но качественный товар из Европы, потому что конкуренции в этом направлении практически не будет», — отмечал он, комментируя выбранную «Яндекс.Маркетом» стратегию.

Самая популярная онлайн-площадка, которая торгует европейскими брендами в России это Farfetch.com. Ее ассортимент представлен люксовой одеждой и дорогими аксессуарами.