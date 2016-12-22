В Татарстане 18 студентов отравились после распыления духов

В Арском районе республики Татарстан отравились 18 человек, сообщается на сайте регионального Минздрава.

«Произошло массовое ингаляционное отравление подростков неизвестным веществом. 18 человек были доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы», — рассказали в министерстве здравоохранения республики, отметив, что состояние отравившихся оценивают, как средней степени тяжести.

По факту отравления подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности), рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК).

«По предварительным данным, отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения», — отметили в СК.

Там также уточнили, что все пострадавшие — студенты Арского педагогического колледжа. Правоохранители взяли пробы воздуха на месте происшествия.

Издание «Казанский репортер» со ссылкой на источники сообщает, что ставшие причиной отравления духи были куплены одной из студенток на AliExpress.