Частную компанию впервые допустили к конкурсу на создание ракеты-носителя

«Космокурс» будет соперничать с Центром Хруничева и РКЦ «Прогресс» за право создания проекта ракеты на сжиженном природном газе. Компания ранее начала свой проект по суборбитальному туризму

Специализирующаяся на космическом туризме российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание ракеты-носителя «Амур-СПГ», которая работает на сжиженном природном газе. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

Кроме «КосмоКурса» в тендере также участвуют Ракетно-космический центр «Прогресс» (изготавливает ракеты «Союз») и Центр Хруничева (производит «Протоны» и «Ангару»). Подрядчику предстоит создать эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе на космодроме «Восточный». Стартовая цена контракта составляет 407 млн руб.

«Действительно допущены и к первому и второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам скорее всего да», — рассказал РБК гендиректор «Космоскурса» Павел Пушкин.

По его словам, «Космокурс» подал заявку на разработку эскизного проекта ракеты среднего класса с возвращаемой первой ступенью. Сейчас в компании ждут результатов конкурса.