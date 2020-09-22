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Частную компанию впервые допустили к конкурсу на создание ракеты-носителя

«Космокурс» будет соперничать с Центром Хруничева и РКЦ «Прогресс» за право создания проекта ракеты на сжиженном природном газе. Компания ранее начала свой проект по суборбитальному туризму

Специализирующаяся на космическом туризме российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание ракеты-носителя «Амур-СПГ», которая работает на сжиженном природном газе. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

Кроме «КосмоКурса» в тендере также участвуют Ракетно-космический центр «Прогресс» (изготавливает ракеты «Союз») и Центр Хруничева (производит «Протоны» и «Ангару»). Подрядчику предстоит создать эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе на космодроме «Восточный». Стартовая цена контракта составляет 407 млн руб.

 «Действительно допущены и к первому и второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам скорее всего да», — рассказал РБК гендиректор «Космоскурса» Павел Пушкин.

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По его словам, «Космокурс» подал заявку на разработку эскизного проекта ракеты среднего класса с возвращаемой первой ступенью. Сейчас в компании ждут результатов конкурса.

РБК направил запрос в «Роскосмос».

В середине июля «Роскосмос» сообщил о начале разработок коммерческой ракеты на сжиженном природном газе, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Спустя несколько дней на сайте госзакупок был объявлен тендер на создание эскизного проекта «Амур-СПГ».

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Компания «КосмоКурс» была основана бывшим сотрудником Центра Хруничева Павлом Пушкиным в 2014 году. Изначально компания планировала совершить первый запуск с космодрома Капустин Яр в 2020 году.

«Роскосмос» объявил о начале работ по ракете на метановом двигателе
Общество
Ракета семейства&nbsp;&laquo;Союз-2&raquo;

«КосмоКурс» также разрабатывает одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль. Первый полет длительностью 15 минут запланирован на 2025 год. По плану, туристы будут пребывать в невесомости около пяти минут. Ориентировочная стоимость билетов оценивается в $200–250 тыс. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек.

В мае 2019 года компания начала испытания техники для суборбитального туризма. «КосмоКурс» является резидентом Фонда Сколково и планирует построить первый в России частный космодром в Нижегородской области. Площадка под объект еще не выделена.

Авторы
Михаил Котляр, Инна Сидоркова
Роскосмос ракета-носитель госзакупки
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