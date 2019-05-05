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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В России испытали технику для суборбитального туризма

Частная компания «КосмоКурс», которая планирует проводить туристические суборбитальные полеты, провела первые испытания ракетно-космической техники. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор компании Павел Пушкин.

«Мы начали испытания на прочность образцов огневой стенки двигателя: изготовили их и передали в лабораторию», — сказал он.

«КосмоКурс» занимается разработкой одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет длительностью в 15 минут запланирован на 2025 год. По плану, туристы будут пребывать в невесомости около пяти минут. Ориентировочная стоимость билетов оценивается в $200-250 тыс. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек. 

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Первую очередь космодрома для суборбитальных полетов планируется возвести к 2023 году. Ожидается, что к 2020 году будет возведен стенд для огневых испытаний. На нем «КосмоКурс» планирует тестировать ракетные двигатели собственного производства.

19 февраля глава «Роскосмоса» объявил о старте проекта для космических туристов, который позволит облететь Землю по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Рогозин не уточнил деталей проекта или сроков, в которые он будет реализован, но на своей странице в Twitter отметил контракт, который российская госкорпорация заключила с американской Space Adventures. Согласно договору, до конца 2021 года будет организован краткосрочный полет двух туристов к МКС.

Теги: ракетно-космическая отрасль, испытания, космический туризм
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