В России испытали технику для суборбитального туризма

Частная компания «КосмоКурс», которая планирует проводить туристические суборбитальные полеты, провела первые испытания ракетно-космической техники. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор компании Павел Пушкин.

«Мы начали испытания на прочность образцов огневой стенки двигателя: изготовили их и передали в лабораторию», — сказал он.

«КосмоКурс» занимается разработкой одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет длительностью в 15 минут запланирован на 2025 год. По плану, туристы будут пребывать в невесомости около пяти минут. Ориентировочная стоимость билетов оценивается в $200-250 тыс. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек.

Первую очередь космодрома для суборбитальных полетов планируется возвести к 2023 году. Ожидается, что к 2020 году будет возведен стенд для огневых испытаний. На нем «КосмоКурс» планирует тестировать ракетные двигатели собственного производства.