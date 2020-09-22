Власти разрешили в России эксперимент с речными и морскими беспилотниками

Ведомства согласовали проведение эксперимента с автономными судами на реках и морях в России. Внедрение технологии должно сократить издержки судовладельцев и улучшить условия работы для моряков

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Минфин, Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития, а также Росморречфлот поддержали проект постановления правительства о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных судов под российским флагом с 1 октября 2020 года в ряде регионов страны. Об этом говорится в письме замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, отправленном в Минюст в середине сентября (копия есть у РБК).

Представитель Минпромторга подтвердил поддержку эксперимента. По его словам, указанные ведомства также согласовали поправки в Кодекс торгового мореплавания и некоторые законодательные акты, в которых будут установлены понятия и принципы эксплуатации беспилотных судов. В ближайшее время законопроект должны внести в правительство.

Представитель Минтранса также подтвердил информацию об эксперименте, представитель Минфина переадресовал вопросы в Минпромторг. Представители Минэкономразвития и Минприроды не ответили на вопросы на момент публикации.

Кто уже участвует в проекте и что даст внедрение беспилотных судов — в материале РБК.

Как будет проходить эксперимент

Впервые идея автономного судовождения в России описывалась в 2016 году в «дорожной карте» отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы (НТИ, программа по созданию в стране новых рынков). О планах участвовать в эксперименте тогда заявляли судоходные компании «Совкомфлот», «Росморпорт» и «Пола райз». Фактическая работа над проектом началась в начале 2019 года, и к нему присоединились ФГУП «Космическая связь», Политехнический университет Петра Великого и др. — все они работают над автоматизацией судов. В сентябре 2019 года Минпромторг заключил с компанией «Кронштадт Технологии» контракт на «разработку единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения» на 310,5 млн руб. Также в рамках НТИ была подготовлена нормативная база, которую планируется утвердить в течение осени.

Согласно проекту постановления, эксперимент пройдет с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. По итогам эксперимента Минпромторг сможет использовать его результаты при организации производства и установки на судах систем автоматического и дистанционного управления. Основная цель проекта — чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла оснастить свое торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и легально использовать их в регулярной коммерческой деятельности, пояснил гендиректор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы Александр Пинский. «Мы не изобретаем новые сущности, а берем весь набор функций, которые сейчас предписано исполнять экипажу на борту в части судовождения международной и национальной регуляторикой, и последовательно, одну за другой, исполняем каждую функцию в автоматическом и дистанционном режиме», — рассказал Пинский.

Представитель «Росморпорта» рассказал, что компания выделила для проекта два технических судна, однако отметил, что пока преждевременно говорить о каких-либо результатах работы. По словам советника «Пола Инвест» (входит в ту же группу компаний, что и «Пола райз») Виталия Клюева, группа выделила для эксперимента одно новое судно и планирует осуществить несколько рейсов, «переведя судно в автономный режим с мониторингом за ним и управлением при необходимости с берега, из центра в офисе». Представитель «Совкомфлота» не ответил на вопросы на момент публикации.

Виталий Клюев заявил, что у компании пока не было прямых инвестиций в эксперимент, поскольку оборудование на суда устанавливается в рамках госконтракта Минпромторга с «Кронштадт Технологии». «Есть нефинансовое участие в виде предоставления судна, помещения для береговой аппаратуры, участия в проекте экспертов компании», — объяснил он. Как пояснил гендиректор «Кронштадт Технологии» Андрей Родионов, компания создает «весь комплекс систем автономного судовождения», а также разрабатывает несколько ключевых систем, в том числе автономной навигационной системы.

Зачем спускать на воду беспилотники

Массовое внедрение автономных судов в мире ожидается в ближайшие пять—десять лет. Благодаря им судовладельцы смогут экономить на издержках, связанных с содержанием экипажа и его нахождением на борту судна. По оценке Пинского, за счет внедрения технологии автономного вождения судоходные компании смогут сократить 15–30% операционных затрат, что существенно, учитывая, что рентабельность большинства сегментов морских перевозок «исчисляется единицами процентов». Это также позволит покрыть дефицит высококвалифицированных моряков, который сейчас достигает 20% от требуемого объема работников. При этом условия работы станут более привлекательными, поскольку это будет «нормальная офисная работа в комфорте и безопасности». «Для судоходной компании это означает сокращение в разы затрат на экипаж: даже если просто пересадить людей с теми же функциями с борта судна на берег, мы получим сокращение затрат на порядок за счет экономии на обеспечении жизнедеятельности, страховании, оплаты морских условий и т.д.», — заключил Пинский.

Как подчеркнул Виталий Клюев, во время пандемии судоходная отрасль столкнулась со значительными сложностями. По действующим нормам экипаж на судне должен меняться каждые четыре-пять месяцев, но из-за карантинных мер это стало крайне затруднительно, а иногда и невозможно. «Суда вынуждены совершать балластные переходы в поисках порта для смены экипажа. Имеются случаи работы экипажа без смены более года», — рассказал Клюев. По его словам, помимо экономии на оплате экипажа, страховых платежах и т.д. внедрение технологии автономного судовождения позволит экономить место на судах при их оборудовании (не закладывать все, что связано с пребыванием на нем экипажа) и оптимизировать маршруты движения судов.