В Москве протестируют беспилотный трамвай

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Департамент транспорта Москвы и компания «Яндекс» начнут тестировать первый беспилотный трамвай. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, в «скором времени» правительство Москвы совместно с «Яндексом» начнет тестировать беспилотный трамвай. Он отметил, что в будущем беспилотный электрический транспорт могут запустить в столице.

В департаменте не уточнили, когда начнутся тесты беспилотного трамвая и где их будут проводить.

Ликсутов считает, что за беспилотным транспортом — будущее, потому что он может использоваться почти круглые сутки семь дней в неделю, не нарушая заданного расписания и маршрутов.