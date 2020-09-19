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В Москве протестируют беспилотный трамвай

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Фото:DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

Департамент транспорта Москвы и компания «Яндекс» начнут тестировать первый беспилотный трамвай. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, в «скором времени» правительство Москвы совместно с «Яндексом» начнет тестировать беспилотный трамвай. Он отметил, что в будущем беспилотный электрический транспорт могут запустить в столице.

В департаменте не уточнили, когда начнутся тесты беспилотного трамвая и где их будут проводить.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Ликсутов считает, что за беспилотным транспортом — будущее, потому что он может использоваться почти круглые сутки семь дней в неделю, не нарушая заданного расписания и маршрутов.

В начале сентября в дептрансе анонсировали оплату проезда в метро по скану лица через систему FacePay. Тогда в ведомстве сообщали, что система проверяется вместе с банковскими партнерами, один из этапов испытаний будет завершен к 1 октября. Когда может заработать такая система, в дептрансе не уточнили.

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