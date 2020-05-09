Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
СМИ узнали о положительном тесте на вирус футболиста «Реал Сосьедад» Спорт, 11:21 Путин поздравил народ и лидера Киргизии с победой Общество, 11:16 «Не бери в рот чужих стаканов»: плакаты в борьбе с эпидемиями Стиль, 11:12 Песков сообщил о мерах безопасности на праздничных мероприятиях с Путиным Общество, 11:10 Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Технологии и медиа, 11:02 Почему мы до сих пор не пересели на беспилотные автомобили Индустрия 4.0, 11:00  Дом Фриды Кало, танец Бейонсе и Метрополитен-опера: субботние онлайны РБК Стиль и ЦУМ, 10:59 В России за сутки умерли более 100 человек с COVID-19 Общество, 10:52 Боец UFC заразился коронавирусом перед турниром во Флориде Спорт, 10:52 В России выявили более 10 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:48 В России провели более 5 млн тестов на коронавирус Общество, 10:35 Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя Общество, 10:25 5 фильмов о Великой Отечественной войне и человеке Стиль, 10:20 Путин возложил цветы к Вечному огню у Кремля Общество, 10:19
Технологии и медиа ,  
0 

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Аппарат погрузился на дно 8 мая. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов
Фото: Архив ФПИ
Фото: Архив ФПИ

Фото: Архив ФПИ Фото: Архив ФПИ Фото: Архив ФПИ
Фото: Архив ФПИ

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Впервые за столь короткие сроки создана техника такого класса сложности. Это результат эффективного взаимодействия в рамках проекта Фонда перспективных исследований кооперации исполнителей, возглавляемой ЦКБ МТ «Рубин», а также активной поддержки проекта Военно-Морским Флотом. Мы рассчитываем, что на реализации именно таких проектов вырастет новая научно-конструкторская элита ОПК», — сказал Борисов.

Минобороны заказало батискаф для работ в Марианской впадине
Общество
Судостроительный завод &laquo;Адмиралтейские верфи&raquo;

Он отметил вклад в реализацию проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ). «Хочу лишь добавить, что это не единственная наша прорывная разработка — их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения», — добавил Борисов.

Как сообщили в ФПИ, аппарат погрузился на дно 8 мая 2020 года в 22:34 мск. Датчики аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов, передает «РИА Новости».

Марианская впадина — желоб на дне Тихого океана в районе Марианских островов. Самой глубокой его частью (10,99 км ниже уровня моря) и самой глубокой точкой Мирового океана является Бездна Челленджера.

За всю историю в самую глубокую часть Мирового океана совершили семь погружений. Первыми в Бездне Челленджера побывали в 1960 году американский океанограф Дон Уолш и швейцарский ученый Жак Пиккар. В 2012 году съемки на глубине проводил американский режиссер Джеймс Кэмерон. Последним человеком, погрузившимся на дно впадины, стал основатель американской компании Insight Equity Виктор Весково.

Авторы: Инна Сидоркова, Ксения Аскерова
Теги: подводный аппарат, испытание
Материалы по теме
В ОСК назвали дату начала проектирования батискафа для Марианской впадины
Общество
Федор Конюхов рассказал о подготовке экспедиции на дно Марианской впадины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter