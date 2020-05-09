Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Аппарат погрузился на дно 8 мая. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов

Фото: Архив ФПИ

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Впервые за столь короткие сроки создана техника такого класса сложности. Это результат эффективного взаимодействия в рамках проекта Фонда перспективных исследований кооперации исполнителей, возглавляемой ЦКБ МТ «Рубин», а также активной поддержки проекта Военно-Морским Флотом. Мы рассчитываем, что на реализации именно таких проектов вырастет новая научно-конструкторская элита ОПК», — сказал Борисов.

Он отметил вклад в реализацию проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ). «Хочу лишь добавить, что это не единственная наша прорывная разработка — их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения», — добавил Борисов.