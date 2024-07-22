Сооснователь CarPrice купил права на марку Hamster Kombat в России

Эдуард Гуринович объявил, что стал эксклюзивным партнером игры в России и зарегистрировал товарный знак

Эдуард Гуринович (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Сооснователь сервисов CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович (участник рейтинга Forbes «30 до 30» за 2019 год) объявил в своем телеграм-канале, что стал эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat в России и зарегистрировал товарный знак.

«Хочу официально поделиться, что я и моя команда стали эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat в России. Мы выкупили права на торговую марку», — написал Гуринович.

Регистрацию товарного знака он объяснил «нарастающей волной мошенников по всему миру»: российские игроки, по его словам, «часто подвергались фишинговым атакам и обману». На прошлой неделе в МВД заявили, что мошенники стали массово похищать аккаунты в Telegram, предлагая фишинговые ресурсы для вывода средств из Hamster Kombat.

Бизнесмен рассказал, что его команда будет отвечать за работу с местным комьюнити и продажу рекламы в России.

Гуринович отметил, что у Hamster Kombat огромная аудитория по всему миру — более 250 млн игроков за четыре месяца.

В июне издание The Bell (признано Минюстом иноагентом) со ссылкой на источники, знакомые с разработчиками игры, писало, что Гуринович — один из создателей Hamster Kombat. Об этом также сообщал телеграм-канал «Жаба и гадюка». Один из собеседников The Bell назвал среди бенефициаров игры и Telegram.

Hamster Kombat — это игра в стиле tap-to-earn («нажимай и зарабатывай»), которая позволяет пользователям накапливать виртуальные монеты, нажимая на экран и выполняя различные задания. Зарабатывать монеты можно не только тапами, но и выполняя различные задания. Ожидается, что заработанные монеты можно будет когда-нибудь обменять на запланированный собственный токен игры — $HMSTR. Он и должен вознаградить усилия игроков за «тапанье».

В июле основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что количество игроков Hamster Kombat выросло до 239 млн за три месяца с момента запуска и «скоро» команда выпустит токен на TON.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал запретить россиянам «тапать хомяка». По его мнению, Hamster Kombat — «явно мошенническая» игра, суть которой — в манипулировании и использовании психологии граждан.