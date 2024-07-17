У пользователей Hamster Kombat стали массово взламывать Telegram
Мошенники стали массово взламывать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего «тапальщики» лишаются доступа к аккаунту», — говорится в сообщении.
Hamster Kombat — игра в Telegram, которая предлагает участникам выступить в роли хомяка — директора криптобиржи. Игроки с помощью «тапов» (кликов) собирают монеты, разрабатывают собственную стратегию дохода и привлекают новых пользователей. Создатели приложения пообещали, что впоследствии виртуальные деньги можно будет конвертировать в цифровые токены, а затем в любую другую криптовалюту. Впервые игра была представлена в апреле 2024 года, спустя месяц она появилась в России. Сейчас у группы Hamster Kombat в Telegram более 50 млн подписчиков.
В МВД России уже предупреждали о случаях мошенничества в Hamster Kombat в конце июня. По данным ведомства, основной целью злоумышленников являются пенсионеры.
В частности, кражи аккаунтов в Telegram происходят не только с призывом вывести деньги из приложения, но и зарегистрироваться. Вместо ссылки на официальный бот Hamster Kombat пользователям предлагают фишинговый ресурс. Таким образом мошенники получают сведения о геолокации, Wi-Fi-точке, учетных записях и контактах пользователя.
Также, по данным МВД, мошенники предлагают услуги по накрутке новых пользователей — по 50 руб. за человека. Срабатывает лишь пробная закупка, а после повторного обращения продавцы исчезают.
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