У пользователей Hamster Kombat стали массово взламывать Telegram

Мошенники стали массово похищать аккаунты в Telegram, предлагая фишинговые ресурсы для вывода средств из Hamster Kombat, сообщили в МВД. Там также предупредили, что злоумышленники предлагаю накрутить новых пользователей игры

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мошенники стали массово взламывать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего «тапальщики» лишаются доступа к аккаунту», — говорится в сообщении.

Hamster Kombat — игра в Telegram, которая предлагает участникам выступить в роли хомяка — директора криптобиржи. Игроки с помощью «тапов» (кликов) собирают монеты, разрабатывают собственную стратегию дохода и привлекают новых пользователей. Создатели приложения пообещали, что впоследствии виртуальные деньги можно будет конвертировать в цифровые токены, а затем в любую другую криптовалюту. Впервые игра была представлена в апреле 2024 года, спустя месяц она появилась в России. Сейчас у группы Hamster Kombat в Telegram более 50 млн подписчиков.

В МВД России уже предупреждали о случаях мошенничества в Hamster Kombat в конце июня. По данным ведомства, основной целью злоумышленников являются пенсионеры.

В частности, кражи аккаунтов в Telegram происходят не только с призывом вывести деньги из приложения, но и зарегистрироваться. Вместо ссылки на официальный бот Hamster Kombat пользователям предлагают фишинговый ресурс. Таким образом мошенники получают сведения о геолокации, Wi-Fi-точке, учетных записях и контактах пользователя.

«Данная схема и подобные ей представляют опасность в перспективе. К примеру, если к взломанному аккаунту привязать онлайн-кошелек, все средства, которые на нем окажутся, уйдут на счета хакеров при минимальных усилиях с их стороны», — отмечали в ведомстве.

Также, по данным МВД, мошенники предлагают услуги по накрутке новых пользователей — по 50 руб. за человека. Срабатывает лишь пробная закупка, а после повторного обращения продавцы исчезают.