Банкротящаяся «дочка» Oracle в России не заплатила ни одному кредитору

Oracle продолжает судиться со «Сбером», Альфа-банком, «МегаФоном» и другими кредиторами — после ухода из России она осталась должна им ₽1,4 млрд за неоказанные услуги. Эксперты считают шанс получить деньги минимальным

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Российская «дочка» американской компании — разработчика систем управления базами данных Oracle «Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатила 1,43 млрд руб. долгов российским компаниям, следует из отзыва арбитражного управляющего Егора Непомнящих по делу о банкротстве (есть в распоряжении РБК).

Oracle предоставляет облачные решения в области бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения, хранения данных и др. Среди клиентов в России у компании были Федеральная налоговая служба, Казначейство, департамент информационных технологий Москвы, Минфин, Минтранс, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования, Центробанк, «Почта России», ВТБ, Газпромбанк, «Ростелеком», «Росатом» и др.

Российское юрлицо «Оракл компьютерное оборудование» было создано в 1997 году и занималось разработкой программного обеспечения, производством компьютеров, периферийного оборудования и их продажей, техподдержкой, консультированием и обучением пользователей. По итогам 2021 года выручка этой компании составляла 7,8 млрд руб., чистый убыток — 75,7 млн руб. Но в марте 2022 года Oracle, как и многие другие американские компании, объявила о приостановке своей деятельности в России, а ее местная «дочка» прекратила оказание услуг техподдержки своим контрагентам и отказалась от договоров.

По закону компания обязана вернуть все неотработанные авансы. В июне 2022 года IT-компания «Крок» подала иск о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование», исходя из суммы долга в 49,7 млн руб. В августе 2023 года «Оракл» признали банкротом, было открыто конкурсное производство. Помимо «Крок», среди кредиторов компании были IT-компания «Форс — центр разработки», которой Oracle должна 440 млн руб., дистрибьютор «Марвел-дистрибуция» (425,2 млн руб.), Альфа-банк (99,4 млн руб.), Сбербанк (77,2 млн руб.), «МегаФон» (44 млн руб.), IT-компания «Инфосистемы джет» (20 млн руб.) и др.

Есть ли шанс взыскать долги

До 2022 года Oracle вместе с SAP и Microsoft были лидерами по автоматизации бизнес-процессов в России. Из отзыва арбитражного управляющего следует, что часть ушедших зарубежных IT-компаний смогла свести к минимуму негативные последствия. Например, Zabbix и Microsoft возобновили техническую поддержку в России, IBM предоставила скидку за фактически оказанные услуги, NEC, HPE, MicroFocus и Juniper предоставили компенсации и вернули авансы. «При этом ни в одном из своих публичных заявлений Oracle не ссылается на какие-либо объективные причины или введение экономических мер ограничительного характера. Напротив, Oracle прямо объясняет свои действия по прекращению деятельности мотивами политического характера», — говорится в отзыве.

По словам конкурсного управляющего, сейчас продолжается сбор конкурсной массы в рамках банкротства «Оракл компьютерное оборудование», включение кредиторов в реестр. Он отметил, что Oracle очень серьезно вовлечена в судебный процесс и пытается препятствовать любым попыткам взыскания денег. Так, российская «дочка» еще в 2022 году вывела все средства на счета ирландской компании Oracle EMEA Ltd. Также в суде представители компании заявили, что утилизировали оборудование и товары, хранящиеся в России, стоимостью 300 млн руб. При этом пояснений и документов, которые бы подтверждали основания для утилизации и вывода средств, компания не предоставила. Чтобы расплатиться с кредиторами, Непомнящих пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров Oracle Наталью Корнилову и Арину Путинцеву, а также акционеров «дочки» «Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед» и «Оракл Нидерланд Б. В.».

Пока удалось добиться признания недействительной сделки по выплате выходного пособия в размере 8 млн руб. Алексею Курочке, который был директором Oracle Systems в России и СНГ, а в июне стал коммерческим директором систем управления базами данных «Яндекса». Теперь он обязан вернуть эти деньги в конкурсную массу. Кроме того, недействительным было признано соглашение о расторжении договора аренды с отступными в виде мебели и обеспечительного платежа с бывшим арендодателем — компанией «Антемона». Ее обязали вернуть в конкурсную массу 25 млн руб.

Источник РБК, знакомый с ходом дела, рассказал, что единственным кредитором, который успел получить деньги до того, как Oracle вывела их за границу, стал «МегаФон». Собеседник отметил, что закон о банкротстве не предусматривает возможности погашения долгов одним кредиторам и непогашения другим — деньги распределяются равномерно, поэтому суд обязал «МегаФон» вернуть 44 млн руб. в общую конкурную массу, после чего деньги будут распределены между всеми участниками спора. Сейчас «МегаФон» оспаривает это решение в суде.

Представители «МегаФона», «Инфосистемы джет» и Альфа-банка отказались от комментариев.

РБК направил запрос в Oracle, «Крок», Сбербанк, «Марвел-дистрибуцию» и «Форс — центр разработки».

Любые перспективы удовлетворения требований кредиторов в процедуре банкротства связаны с двумя факторами: сколько имущества осталось у должника, а также с тем, насколько эффективно арбитражный управляющий и кредиторы будут способствовать пополнению конкурсной массы, отметил управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков. По его мнению, для эффективного пополнения конкурсной массы кредиторам стоит занимать активную позицию и инициировать в том числе самостоятельные обособленные споры против должника.

Крюков считает, что рассчитывать на оперативное получение денег не стоит: средний срок от начала процедуры банкротства до момента поступления даже части денег в адрес кредитора обычно составляет не менее трех-четырех лет. По его словам, большинство ушедших из России компаний прикладывают существенные усилия для погашения требований кредиторов и стараются не допустить банкротство своих «дочек». Среди примеров он привел IT-компании Microsoft, SAP, Autodesk, Acronis, EPAM Systems, Cisco, Intel и AMD.

Шансы на удовлетворение требований кредиторов крайне низкие, считает ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Альбина Галимова. По ее мнению, за счет того, что получится вернуть в конкурсную массу, с кредиторами удастся расплатиться частично. «Процедура банкротства может длиться достаточно долго, сложно прогнозировать срок завершения с учетом рассмотрения судом обособленных споров. Кроме того, в случае привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности возможно личное банкротство указанных лиц, что также затянет процесс возврата долга», — добавила она.

Конкурсная масса будет наполняться минимум один-два года, считает советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Владимир Клименко. По его словам, головная компания Oracle могла запретить своей российской «дочке» производить любые выплаты, что стало поводом для ее активного сопротивления в суде. «Речь не только об Oracle, но и обо всех должниках, которые не хотят платить: они оценивают риски, связанные с неуплатой долга, ниже, чем саму сумму задолженности. В случае возникновения дела о банкротстве для них это будет означать меньший убыток и ущерб, чем, если они платили это все в установленном порядке», — отметил он.