Минцифры предложило упростить доступ в реестр российского ПО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Дарья Касаткина стала первой ракеткой России Спорт, 08:23
Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей» Бизнес, 08:23
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 08:12
Российские активы Renault перешли в госсобственность Бизнес, 08:09
В Москве начались плановые отключения горячей воды Общество, 08:04
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Pro, 08:00
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае Общество, 07:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:17
В КНДР заявили о 402 тыс. заболевших с симптомами лихорадки за сутки Общество, 07:15
Синоптик пообещал умеренно теплое лето в Центральной России Общество, 07:10
Эксперты увидели риск роста дефицита специалистов по информбезопасности Технологии и медиа, 07:00
Минцифры предложило упростить доступ в реестр российского ПО Технологии и медиа, 06:54
Сеул обещал помощь КНДР для борьбы с COVID-19 при согласии ее властей Общество, 06:01
В России вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка Общество, 06:00
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры предложило упростить доступ в реестр российского ПО

В Минцифры считают, что «приоритетным критерием» для включения в реестр должна быть не доля участия российского лица в разработке ПО, а контроль его деятельности российскими лицами
Фото: Jan Woitas / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Jan Woitas / dpa / picture-alliance / ТАСС

Министерство цифрового развития предлагает смягчить требования к разработчикам, которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В министерстве считают, что «приоритетным критерием» для внесения в реестр должна быть не доля участия российского лица в разработчике ПО (суммарная доля прямого или косвенного участия российских граждан и подконтрольных им организаций должна составлять более 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. В письме Шадаева говорится, что из-за действующих правил внести продукты в реестр не может «достаточное количество российских компаний».

Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития; ведомства должны утвердить их к 20 мая.

Минцифры нашло первых претендентов на удаление из реестра российского ПО
Технологии и медиа
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов заявил газете, что ведомство поддерживает инициативу. Он считает, что уточнение требований позволит внести в реестр продукты разработчиков, «акции которых находятся в свободном обращении на бирже», и поспособствует выходу на биржу других компаний.

Реестр российского ПО ведется с 2016 года. Он объединяет отечественные цифровые продукты и предоставляет преференции их правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также дает возможность пользоваться налоговыми льготами по НДС. Сейчас в список включены 13,3 тыс. продуктов от 4,2 тыс. правообладателей.

Минцифры предлагало упростить внесение софта в реестр в августе 2021 года: допускать к госзакупкам не только ПО, исключительные права на которое принадлежат России и отечественным субъектам, но и софт иностранных компаний, которые «прямо или косвенно» контролируются из России. Тогда Минэкономразвития не поддержало идею.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минцифры программное обеспечение Максут Шадаев реестр
Материалы по теме
Дума повторно перенесла сроки предустановки российского ПО на гаджеты
Технологии и медиа
Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без российского ПО
Технологии и медиа
Минцифры исключило 44 продукта из реестра российского ПО
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter