Минцифры предложило упростить доступ в реестр российского ПО

В Минцифры считают, что «приоритетным критерием» для включения в реестр должна быть не доля участия российского лица в разработке ПО, а контроль его деятельности российскими лицами

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Министерство цифрового развития предлагает смягчить требования к разработчикам, которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В министерстве считают, что «приоритетным критерием» для внесения в реестр должна быть не доля участия российского лица в разработчике ПО (суммарная доля прямого или косвенного участия российских граждан и подконтрольных им организаций должна составлять более 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. В письме Шадаева говорится, что из-за действующих правил внести продукты в реестр не может «достаточное количество российских компаний».

Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития; ведомства должны утвердить их к 20 мая.

Глава департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов заявил газете, что ведомство поддерживает инициативу. Он считает, что уточнение требований позволит внести в реестр продукты разработчиков, «акции которых находятся в свободном обращении на бирже», и поспособствует выходу на биржу других компаний.

Реестр российского ПО ведется с 2016 года. Он объединяет отечественные цифровые продукты и предоставляет преференции их правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также дает возможность пользоваться налоговыми льготами по НДС. Сейчас в список включены 13,3 тыс. продуктов от 4,2 тыс. правообладателей.

Минцифры предлагало упростить внесение софта в реестр в августе 2021 года: допускать к госзакупкам не только ПО, исключительные права на которое принадлежат России и отечественным субъектам, но и софт иностранных компаний, которые «прямо или косвенно» контролируются из России. Тогда Минэкономразвития не поддержало идею.