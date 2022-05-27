Суд признал систему «Правосудие» несовместимой с российским софтом

Пермский суд просит разрешить закупку программ Microsoft. Причина — российский софт несовместим с ГАС «Правосудие», которая перевела «в цифру» суды общей юрисдикции. Власти признают проблему и намерены модернизировать систему

Фото: Mario Tama / Getty Images

Пермский краевой суд попросил сделать для него исключение и разрешить закупку 171 моноблока с предустановленной на них операционной системой Microsoft Windows 7–11. Это следует из материалов суда, размещенных в конце мая на портале госзакупок. Согласно действующему постановлению правительства № 1236 госструктуры должны при закупках отдавать приоритет продуктам из реестра отечественного программного обеспечения и могут закупать зарубежные, только если нет отечественных аналогов с нужными техническими характеристиками. Но, как указано в материалах, хотя сейчас в реестре и содержатся более 60 российских программ, относящихся к классу операционных систем, ни на одной из них невозможно запустить Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие», и они не соответствуют требованиям документации этой системы.

Для чего нужна ГАС «Правосудие»

ГАС «Правосудие» создавалась в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы России» 2002–2006 годов для «компьютеризации и информационной интеграции деятельности федеральных судов общей юрисдикции и системы судебного департамента». Открытый конкурс на создание системы выиграло ФГАУ «НИИ «Восход» (подведомственно Минцифры).

Как объяснил юрист Адвокатской палаты города Москвы Денис Фролов, система позволяет просматривать информацию по делам судов общей юрисдикции, подавать документы в электронном виде и т.д. При этом информация по делам с участием граждан полностью обезличена: невозможно посмотреть суммы по имущественным искам или информацию по отдельным категориям дел. К ГАС «Правосудие» обращаются практикующие юристы и адвокаты, непосредственно сами участники конкретных судебных споров, а также специалисты по проверке благонадежности контрагентов, перечисляет Фролов.

Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гладин назвал эту систему «громоздкой, но объективно нужной». «Среднестатистическая российская юрфирма вроде нашей пользуется этой системой регулярно. Например, чтобы понять, как себя ведет определенный судья при рассмотрении нужной категории спора; при проведении due diligence определенного лица, чтобы понять, насколько оно «проблемно» и добросовестно; для поиска практики по заданной статье Гражданского или Уголовного кодекса, если на этот счет пока нет разъяснений Верховного суда», — перечисляет Гладин. По его мнению, единственная альтернатива этой системы — «ходить ногами и прозванивать суды самостоятельно». Если система перестанет работать, то все документы придется подавать через канцелярию судов по почте в бумажном виде, «что крайне неудобно», предполагает Гладин.

Для арбитражных судов есть аналогичная система «Электронное правосудие» (картотека арбитражных дел). «Она в отличие от общих судов является максимально информативной и единой на территории России», — отметил Фролов.

Читайте на РБК Pro Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Статьи Pro Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Статьи Pro Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro «Уйдет Autodesk — будет сложно»: новые реалии цифровизации строительства «Уйдет Autodesk — будет сложно»: новые реалии цифровизации строительства Статьи Pro Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Инструкции

Сможет ли система работать без Microsoft

После того как 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, США, ЕС и другие страны наложили санкции на ряд компаний и физлиц. Следом ряд зарубежных компаний объявили о приостановке или прекращении деятельности в России. Microsoft 4 марта заявила о приостановке продаж новых продуктов и предоставления услуг в России. Также компания сообщила, что находится в тесной координации с властями США, ЕС и Великобритании и останавливает «многие направления бизнеса» в России в связи с санкциями. Позже, в апреле, компания уточнила, что продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не попали под санкции, в том числе со школами и больницами.

Представитель Microsoft не ответил РБК, в каком формате компания намерена выстраивать взаимодействие с российскими структурами.

Представитель Минцифры отметил, что в реестре отечественного ПО есть «практически все аналоги зарубежного софта», в том числе Windows-среды, офисные продукты, системы управления базами данных (СУБД) и т.д. «Мы понимаем, что сохранить модель отложенного импортозамещения не получится, поэтому в соответствии с поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко подготовим план перехода на отечественное ПО для всех органов власти, — рассказал представитель министерства. — В основе плана будет анализ данных, которые коллеги нам предоставят до конца июня». По его словам, в Минцифры «заинтересованы в полном и комфортном переходе госорганов на российские решения в ближайшее время».

Представитель НИИ «Восход» отметил, что с тех пор как предприятие разработало систему десять лет назад, оно «не имеет к ней никакого отношения».

РБК направил запрос в Судебный департамент при Верховном суде России, Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» и Пермский краевой суд.