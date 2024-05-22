Bloomberg узнал о возможности из ЕС отключить станки для чипов на Тайване
Нидерландский производитель микрочипов ASML уведомил США, что имеет возможность удаленно отключить оборудование по производству чипов на Тайване компанией TSMC в случае, если Китай вторгнется на остров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о литографических станках для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые TSMC закупает у голландской компании для производства микросхем, и является ее крупнейшим клиентом. ASML — единственный производитель такого оборудования, цена одного станка — свыше €200 млн. Создаваемые на них чипы используются в области искусственного интеллекта и в военных целях. В Китай продавать это оборудование ASML с недавнего времени запрещено.
В TSMC прежде предупреждали, что в случае вторжения ее оборудование будет выведено из строя. В Нидерландах даже провели моделирование возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.
Китай считает Тайвань, где сосредоточено 90% мирового производства передовых микросхем, своей территорией. Пекин неоднократно декларировал планы мирным путем добиться решения ситуации с островом, однако весной этого года китайский премьер-министр Ли Цян, выступая в парламенте, в своей речи опустил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем и заявил, что страна «будет тверда в продвижении дела воссоединения Китая» и собирается «решительно противиться независимости Тайваня».
США формально не признают суверенитет острова и придерживаются принципа «одного Китая», но при этому несут обязательства по обеспечению безопасности Тайваня в случае внешних угроз, в том числе со стороны КНР.
Американский министр торговли Джина Раймондо говорила, что захват TSMC в случае вторжения Китая на Тайвань обернется катастрофой для экономики США, поскольку Вашингтон закупает у этой компании 92% своих передовых чипов.
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