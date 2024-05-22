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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о возможности из ЕС отключить станки для чипов на Тайване

Bloomberg: голландская ASML может удаленно отключить станки для чипов на Тайване
Поставщик станков для тайваньского производителя чипов TSMC, голландская ASML, может удаленно отключить оборудование на фабрике на острове, если туда вторгнется Китай. Тайвань — крупнейший мировой производитель чипов
Тайвань
Тайвань (Фото: Ann Wang / Reuters)

Нидерландский производитель микрочипов ASML уведомил США, что имеет возможность удаленно отключить оборудование по производству чипов на Тайване компанией TSMC в случае, если Китай вторгнется на остров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о литографических станках для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые TSMC закупает у голландской компании для производства микросхем, и является ее крупнейшим клиентом. ASML — единственный производитель такого оборудования, цена одного станка — свыше €200 млн. Создаваемые на них чипы используются в области искусственного интеллекта и в военных целях. В Китай продавать это оборудование ASML с недавнего времени запрещено.

В TSMC прежде предупреждали, что в случае вторжения ее оборудование будет выведено из строя. В Нидерландах даже провели моделирование возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Китай считает Тайвань, где сосредоточено 90% мирового производства передовых микросхем, своей территорией. Пекин неоднократно декларировал планы мирным путем добиться решения ситуации с островом, однако весной этого года китайский премьер-министр Ли Цян, выступая в парламенте, в своей речи опустил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем и заявил, что страна «будет тверда в продвижении дела воссоединения Китая» и собирается «решительно противиться независимости Тайваня».

США формально не признают суверенитет острова и придерживаются принципа «одного Китая», но при этому несут обязательства по обеспечению безопасности Тайваня в случае внешних угроз, в том числе со стороны КНР.

Американский министр торговли Джина Раймондо говорила, что захват TSMC в случае вторжения Китая на Тайвань обернется катастрофой для экономики США, поскольку Вашингтон закупает у этой компании 92% своих передовых чипов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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