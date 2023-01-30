Bloomberg сообщил об историческом кризисе на рынке микрочипов

Акции производителей полупроводников снижаются, что вредит экономике стран Азии. Падение спроса произошло из-за «похмелья» после пандемии, во время которой подскочили продажи устройств для дистанционной работы, пишет агентство

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Производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, вызванным снижением спроса после всплеска продаж во время пандемии коронавируса, когда покупатели оборудовали домашние офисы для удаленной работы, активно приобретали компьютеры, планшеты и смартфоны, а также перебоями поставок и инфляцией, пишет Bloomberg.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация», — заявил глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Лидеры отрасли переживают убытки, ситуация также дестабилизирует положение их поставщиков и наносит ущерб экономикам стран Азии, которые зависят от экспорта технологий, вследствие чего немногие оставшиеся на рынке компании формируют альянсы или рассматривают слияния. Последний американский производитель микросхем памяти Micron объявил в декабре о сокращении трат на новые производства и оборудование, а также снизит объемы производства.

Производитель оборудования для выпуска чипов Lam Research сообщил о беспрецедентном сокращении заказов, поскольку покупатели сокращают или откладывают расходы. Гендиректор корпорации Тим Арчер указал инвесторам, что игроки рынка вынуждены идти на «экстраординарные меры»: «Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет».

Эксперты предполагают, что ситуация может восстановиться, связывая это со снятием коронавирусных ограничений в Китае. Такого мнения придерживается, в частности, Ро: «Появится отложенный спрос и на гаджеты».

Сейчас ведущими производителями полупроводников в мире являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.

Летом прошлого года власти США решили инвестировать $52,7 млрд в производство чипов и изучение связанных с этим технологий для конкуренции с Китаем. По данным Nikkei, японское правительство запланировало вложить $3 млрд на создание центров — совместных с США заводов — и еще $2,5 млрд на обеспечение производства необходимыми ресурсами, в частности кремниевыми пластинами и карбидом кремния.