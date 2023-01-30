Bloomberg сообщил об историческом кризисе на рынке микрочипов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 16:14
Госагентства назвали вероятную дату послания Путина Федеральному собранию Политика, 21:11
Рязанский депутат предрек школьникам, что они будут «валяться на помойке» Общество, 21:09
Польша заявила о коалиции с британцами против допуска России на ОИ Спорт, 21:05
Фетисов назвал Халла ярким послом профессионального хоккея для России Спорт, 20:59
Bloomberg сообщил об историческом кризисе на рынке микрочипов Экономика, 20:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:50
Лавров заявил об адаптации российской экономики к «новым реалиям» Политика, 20:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Экс-посол США предложил обязать Зеленского не атаковать Россию с F-16 Политика, 20:45
Алиев заявил о готовности «сто лет» снабжать Европу энергией Политика, 20:40
Посольство назвало слова Джонсона о разговоре с Путиным путем к эскалации Политика, 20:23
«Сбер» выпустил умеющие шептать «умные» колонки Технологии и медиа, 20:00
МИД Ирана назвал подозрительными слова Подоляка об ударах по Исфахану Политика, 19:59
Захарова назвала «важную задачу» нового посла США в России Политика, 19:51
Украинский футболист назвал объятия с Головиным «секундной провинностью» Спорт, 19:43
Экономика ,  
0 

Bloomberg сообщил об историческом кризисе на рынке микрочипов

Bloomberg: на рынке микрочипов начался исторический кризис из-за падения спроса
Акции производителей полупроводников снижаются, что вредит экономике стран Азии. Падение спроса произошло из-за «похмелья» после пандемии, во время которой подскочили продажи устройств для дистанционной работы, пишет агентство
Intel INTC $27,92 -0,46% Купить
AMD AMD $73,33 -2,62% Купить
NVIDIA NVDA $195,16 -4,06% Купить
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, вызванным снижением спроса после всплеска продаж во время пандемии коронавируса, когда покупатели оборудовали домашние офисы для удаленной работы, активно приобретали компьютеры, планшеты и смартфоны, а также перебоями поставок и инфляцией, пишет Bloomberg.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация», — заявил глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Лидеры отрасли переживают убытки, ситуация также дестабилизирует положение их поставщиков и наносит ущерб экономикам стран Азии, которые зависят от экспорта технологий, вследствие чего немногие оставшиеся на рынке компании формируют альянсы или рассматривают слияния. Последний американский производитель микросхем памяти Micron объявил в декабре о сокращении трат на новые производства и оборудование, а также снизит объемы производства.

Производитель оборудования для выпуска чипов Lam Research сообщил о беспрецедентном сокращении заказов, поскольку покупатели сокращают или откладывают расходы. Гендиректор корпорации Тим Арчер указал инвесторам, что игроки рынка вынуждены идти на «экстраординарные меры»: «Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет».

Эксперты предполагают, что ситуация может восстановиться, связывая это со снятием коронавирусных ограничений в Китае. Такого мнения придерживается, в частности, Ро: «Появится отложенный спрос и на гаджеты».

Сейчас ведущими производителями полупроводников в мире являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Илон Маск: «Будущее не может быть лишь чередой ничтожных событий»
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году

Летом прошлого года власти США решили инвестировать $52,7 млрд в производство чипов и изучение связанных с этим технологий для конкуренции с Китаем. По данным Nikkei, японское правительство запланировало вложить $3 млрд на создание центров — совместных с США заводов — и еще $2,5 млрд на обеспечение производства необходимыми ресурсами, в частности кремниевыми пластинами и карбидом кремния.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
микрочипы Samsung
Материалы по теме
Торговца с митинского рынка задержали при продаже микрочипов для С-400
Политика
WSJ сообщила о закупке Китаем технологий США в обход санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter