Производители электроники пожаловались на «зависшие» льготные кредиты

Производители электроники столкнулись с проблемами при получении льготных кредитов из-за согласований ведомств. Компании хотя и называют такое финансирование «жизненно необходимыми», но указывают — условия получения нужно смягчать

Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

О том, что производители радиоэлектроники столкнулись с проблемами при получении льготных кредитов по ставке 5%, РБК рассказали два источника на рынке.

Льготные кредиты были введены в марте прошлого года (постановление правительства № 407) «в рамках мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления». Изначально предполагалось, что их будут выдавать до конца 2022 года, но 30 января этого года правительство продлило срок действия меры на 2023 и последующие годы. Тогда же был расширен перечень электроники, производители которой могут претендовать на льготное финансирование: кроме вычислительной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы, системы хранения данных) в перечень попали телекоммуникационное и офисное оборудование, в том числе принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны. Период льготного кредитования был увеличен с одного года до пяти лет, минимальный размер, как и ранее, составляет 3 млрд руб., максимальный — 100 млрд руб. В числе требований к претендентам на льготный кредит упоминается, что среди производимой ими продукции хотя бы один вид техники должен с 2021 года входить в реестр российской промышленной продукции.

В программе участвуют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк и др.

«Да, действительно сейчас есть промедление в получении льготных кредитов в рамках постановления № 407, но мы рассчитываем, что в ближайшее время они начнут предоставляться», подтвердила РБК Светлана Легостаева, глава консорциума «Вычислительная техника» (объединяет «Аквариус», Yadro, ЭЛВИС, «Катюша» и др. российских разработчиков и производителей).

По словам еще одного собеседника на рынка радиоэлектроники, сотрудники участвующих в этой программе банков рассказали ему, что Минцифры возвращает заявления о заключении соглашений на субсидии из-за того, что до министерства не были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. Эту информацию РБК подтвердили в Сбербанке. По словам представителя банка, программа льготного кредитования у них действовала с 15 августа и до конца 2022 года, за этот период Сбербанк заключил кредитные договоры на общую сумму 55,8 млрд руб. «Сбербанк продолжит предоставлять заемщикам данный продукт сразу после заключения соглашения и выделения лимита субсидии», — рассказал его представитель. Ранее, премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя продление программы на 2023 год заявил о выделении 7,5 млрд руб. на эти цели из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В Минпромторге на просьбу прокомментировать проблему порекомендовали обратиться в Минцифры, в правительстве — в Минфин. РБК направил запрос в министерства, а также банки, участвующие в программе.

Нужны ли производителям льготные кредиты

По словам Легостаевой, благодаря льготным кредитам компании имеют возможность своевременно закупить необходимые для производства продукции комплектующие: «Это одна из приоритетных мер поддержки, которая необходима нашей отрасли для успешной реализации всех планов по поставкам продукции в 2023 году».

После начала спецоперации на Украине США ввели ограничения для высокотехнологичного экспорта в Россию в отношении товаров, при создании которых используются американские технологии (аналогичные ограничения затем ввел ЕС и ряд других стран). В результате крупнейший производитель чипов в мире тайваньская TSMC отказалась сотрудничать с российскими производителями. Ранее на его мощностях российские разработчики производили свою технику, например процессоры «Эльбрус», Baikal и др.

Постановление [о льготных кредитах] стало важной и нужной мерой, отметил в беседе с РБК представитель российского вендора ИТ-оборудования F+ tech. Однако, по его словам, в прошлом году не все производители радиоэлектроники смогли воспользоваться этой мерой в силу двух причин: «Во-первых, длительное время этот документ существовал только для служебного пользования, а во-вторых, далеко не все компании в принципе могли соответствовать заявленным требованиям, например, иметь в выпускаемых мобильных устройствах российский процессор, которого просто не существовало. В период, когда этот критерий был актуален — с июля 2021-го по октябрь 2022-го — в Реестр радиоэлектронной промышленности не мог попасть ни один российский производитель мобильных устройств». По его словам, если в этом году льготные кредиты снова будут доступны только тем, кто мог их взять в 2022 году, «эта мера не будет стимулировать рынок, а скорее вызовет обратный эффект и исказит конкурентное поле». Он настаивает, что необходимо предусмотреть возможность давать такие кредиты всем заинтересованным компаниям.

По мнению Максима Копосова, директора «Промобита» (производитель серверов и систем хранения данных под брендом BITBLAZE), льготные кредиты «не просто нужны, а жизненно необходимы». «Причем кредиты должны быть не только льготными с точки зрения процентной ставки, но и доступными с точки зрения требований к заемщику. Например, постановление [о введении льготных кредитов], позволяет получать льготные кредиты на оборотные средства только компаниям с миллиардными оборотами, способными предоставить залог на такую же стоимость», — указал он. Копосов напомнил, что производство радиоэлектроники требует закупки большого ассортимента компонентной базы — микросхем, транзисторов, резисторов и др., количество уникальных позиций для одного устройства «может измеряться сотнями». «При этом поставка отдельных позиций может занимать месяцы и превышать 1 год. Чтобы обеспечивать конкурентоспособную стоимость продукции по сравнению с западными и восточными аналогами, компоненты приходится закупать оптом. Сроки поставки существенно увеличивают производственный цикл. Получается, сегодня ты должен вложиться в закупку компонентов, «заморозить» деньги и дожидаться поставки, а произвести устройство и продать его ты сможешь только через год», — пояснил Копосов.

Гендиректор «Норси-Транса» (производит серверы и системы хранения данных) Сергей Овчинников также отметил, что нужно упрощать условия получения льготных кредитов. «Минус в том, что деньги возможно получить под конкретные цели (закупка, оплата труда и т.д.). А нужна возможность получения их на счет предприятия и использования для текущей деятельности», — указал он. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, производителям нужна открытые кредитные линии, которыми можно пользоваться в любой момент для пополнение оборотных средств, если возникает риск кассового разрыва. «Они не должны бегать за банками, которые, в свою очередь, не заинтересованы потом бегать по каждому кредиту за государственными субсидиями, компенсируя себе разницу между коммерческой и льготной ставкой. Открытые кредитные линии позволяют согласовать один раз право компаний отрасли на субсидирование ставки и пользоваться ей по необходимости», — рассуждает Покровский.