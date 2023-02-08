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В России впервые за несколько лет сократилось число магазинов электроники

Количество магазинов электроники в России в 2022 году уменьшилось на 5%
В 2022 году в России впервые за несколько лет зафиксировано снижение числа магазинов электроники. Эксперты объясняют это смещением продаж в онлайн и снижением трафика в торговых центрах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Количество офлайн-магазинов электроники в российских городах-миллионниках с февраля 2022 года по февраль 2023-го уменьшилось на 5%, следует из данных геосервиса «2ГИС», предоставленных РБК. Ранее за тот же период с 2021 по 2022 год их количество выросло на 11%, с 2020 по 2021 год — на 7%.

В тройке лидеров по количеству офлайн-точек продаж бытовой техники на февраль 2023 года — Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. В Москве работают 1619 магазинов, за год их количество сократилось на 5,8%, в Санкт-Петербурге — 829 магазинов (-6,5%), в Красноярске — 379 магазинов (-4,3%). В то же время в пяти из 16 городов-миллионников количество магазинов электроники, наоборот, выросло, в частности в Ростове-на-Дону (+8,9%), Челябинске (+5,3%) и Омске (4,4%). При подсчете не учитывались офлайн-точки сотовых операторов.

Согласно данным дистрибьюторской компании diHouse, с 1 марта по 1 августа 2022 года число магазинов электроники в России сократилось на 17% в штучном выражении. Как утверждает представитель diHouse, «это одно из самых больших падений начиная с 2008 года». Однако статистику за весь прошлой год в компании не предоставили.

Помимо сокращения количества точек ретейлеры техники за 2022 год осуществили меньше сделок аренды торговых площадей. Показатель оказался на 60% ниже показателя 2021 года, но в два раза выше 2020-го, отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, ссылаясь на данные по Москве. При этом она отметила, что мультибрендовые операторы бытовой техники и электроники еще после пандемии начали сокращать форматы, поэтому с точки зрения оптимизации площадей многие были подготовлены к ситуации 2022 года, и в прошлом году значимых сокращений площадей не было. «Но при этом многие игроки запустили мини-форматы площадью 300–500 кв. м», — указала Хакбердиева.

Почему закрываются магазины

Несколько крупных ретейлеров подтверждают тренд на закрытие офлайна. В октябре, во время конференции «Электронная торговля — 2022», глава ретейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что за 2022 год компания была вынуждена закрыть 150 магазинов. Причину он не пояснял, но выражал надежду, что, несмотря на закрытие точек, сеть удастся сохранить. Сейчас, согласно информации на сайте DNS, в 1,2 тыс. городах России расположено около 2,9 тыс. магазинов сети.

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В пресс-службе «Ситилинка» рассказали, что количество магазинов и пунктов выдачи в их сети с начала 2022 года сократилось на 100 штук, до 900 точек. Представитель компании объяснил это смещением фокуса стратегии с географической экспансии на развитие онлайн-продаж. «Это направление имеет высокий потенциал и все больше востребовано как в крупных, так и в небольших городах. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок интернет-торговли прирос на 37% только за январь—ноябрь 2022 года», — сообщил он. При этом в компании отметили, что основным фактором при принятии решения о смене стратегии стала оценка эффективности торговых точек, исходя из трафика, логистического покрытия компании, спроса в конкретном регионе. «Мы нацелены на переформатирование малоэффективных объектов в более рентабельные, компактные форматы в соответствии с покупательской потребностью и сохранении текущей географии работы компании. Мы продолжаем работу над улучшением условий доставки и самовывоза. Например, в конце прошлого года начали сотрудничество со «СберЛогистикой», — дополнил представитель «Ситилинка».

Представитель «М.Видео-Эльдорадо», напротив, считает, что в сегменте бытовой техники и электроники значимость магазинов как основной площадки для выбора и совершения покупки «сохраняется и даже растет», потому что покупатели ищут дополнительную экспертизу и помощь, чтобы разобраться в новых брендах и их особенностях. В компании утверждают, что трафик в их магазинах сейчас приближается к показателям 2021 года и начала 2022-го. По итогам прошлого года сеть «М.Видео-Эльдорадо» сохранила основную географию присутствия — магазины брендов работают примерно в 370 городах России, сеть насчитывает порядка 1230 магазинов. Представитель ретейлера не уточнил, сколько магазинов было закрыто в 2022 году, но отметил, что это число «соответствовало ежегодной практике компании».

По мнению главы «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на сокращение количества точек магазинов электроники повлияло развитие онлайн-продаж, «которое поставило под вопрос экономическую эффективность некоторых торговых объектов». Он отметил, что в течение прошлого года в торговых центрах сильно сократился трафик посетителей, «что негативно повлияло на продажи». Ретейлеры старались превентивно закрывать объекты, так как осознают, что экономическая эффективность офлайн-точек снижается и тренд будет продолжаться. При этом Бурмистров обратил внимание, что на фоне сокращения количества офлайн-точек растут продажи бытовой техники на маркетплейсах. «Количество пунктов выдачи заказов у онлайн-площадок, наоборот, значительно увеличивается. Сеть объектов реализации техники за счет пунктов выдачи заказов маркетплейсов расширяется, а сроки доставки сокращаются», — пояснил он.

По словам Евгении Хакбердиевой, новые тренды также повлияли на смену форматов магазинов: крупные ретейлеры бытовой техники и электроники уходят от крупных точек продаж, предпочитая небольшие магазины. «Сейчас актуально развивать гибридный формат работы магазинов, это связано с динамичным развитием онлайн-сегмента. Ретейлеры поэтапно внедряют омниканальную стратегию, которая предполагает активное наращивание онлайн-продаж и усиление присутствия в интернете, поэтому розничные точки становятся больше похожими на пункты выдачи и шоурумы, где потребитель может ознакомиться с товаром и протестировать перед покупкой», — указала Хакбердиева.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Ретейлеры электроника бытовая техника 2ГИС
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