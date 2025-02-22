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Симоньян заменит Кеосаяна на НТВ

Симоньян будет вести на НТВ передачу о героях Великой Отечественной войны. Она заявила, что будет вести программу, которую ведет ее муж Тигран Кеосаян
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заменит своего мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, на НТВ, пока он находится в коме. 22 февраля в эфир выйдет ее документальная передача «Ч.Т.Д.»

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу «Здравствуйте, сограждане» вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращение в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», — сказала Симоньян в анонсе программы.

По ее словам, передача будет «совсем другой», приуроченной к 80-летней годовщине победы в Великой отечественной войне. Симоньян сообщила, что в выпусках будет рассказывать о героях ВОВ.

На НТВ Кеосаян ведет передачу «Международная пилорама» (последний выпуск вышел 21 декабря).

Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России
Общество
Владимир Путин и Тигран Кеосаян

В начале января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, отметив, что у него «давным-давно очень больное сердце». В том же месяце президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России.

Тигран Кеосаян — режиссер, журналист, телеведущий, сын режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна (наиболее известен по фильму «Неуловимые мстители»). Он учился на режиссерском факультете ВГИКа вместе с Федором Бондарчуком, с ним они снимали клипы для российских артистов, в том числе Натальи Ветлицкой, Игоря Саруханова, Ирины Аллегровой и других.

Первый полнометражный фильм Кеосаяна — «Катька и Шиз» — вышел в 1992 году. Также он снял картины «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018).

На радио Sputnik выходила передача «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Один из вышедших в 2023-м выпусков привел к отзыву лицензии на 30 дней у ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».

Кеосаян и Симоньян в браке с марта 2022 года. У них трое детей. С 1993 по 2014 год режиссер был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в этом браке родились две дочери.

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Тигран Кеосаян фото

Тигран Кеосаян

режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
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