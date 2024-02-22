В приложении Райффайзенбанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой, следует из статистики детектора сбоев технологической компании Brand Analytics.
При попытке входа в приложение финансовой организации всплывает сообщение: «Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным».
«Сейчас вход в приложение «Райффайзен Онлайн», а также получение входящих платежей по номеру телефона могут работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и сообщим, как только сервисы «Райффайзен Онлайн» будут доступны в полном объеме», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Проблемы в работе Райффайзенбанка продолжаются второй день подряд. 21 февраля там сообщили о сбоях при оплате мобильной связи и услуг через приложение. Причиной стал отзыв лицензии у КИВИ Банка, который проводил оплаты услуг ряда компаний. В Райффайзенбанке советовали клиентам производить оплату с помощью личного кабинета на сайтах и приложений поставщиков услуг.
ЦБ объяснял решение об отзыве лицензии кредитной организации нарушением федеральных законов и нормативных актов регулятора. Вкладчикам КИВИ Банка обещали вернуть денежные средства в размере 100% от остатка, но не более 1,4 млн руб., при этом правила системы страхования не распространяются на электронные кошельки.
По величине активов КИВИ Банк занимал 89-е место в банковской системе России. Решение Центробанка стало первым с августа 2022 года, когда лицензии лишился Кросна-банк.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео