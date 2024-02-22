В приложении Райффайзенбанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой. Подобные проблемы продолжаются второй день подряд после отзыва лицензии у КИВИ Банка. Он проводил оплаты услуг ряда компаний

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В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой, следует из статистики детектора сбоев технологической компании Brand Analytics.

При попытке входа в приложение финансовой организации всплывает сообщение: «Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным».

«Сейчас вход в приложение «Райффайзен Онлайн», а также получение входящих платежей по номеру телефона могут работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и сообщим, как только сервисы «Райффайзен Онлайн» будут доступны в полном объеме», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Проблемы в работе Райффайзенбанка продолжаются второй день подряд. 21 февраля там сообщили о сбоях при оплате мобильной связи и услуг через приложение. Причиной стал отзыв лицензии у КИВИ Банка, который проводил оплаты услуг ряда компаний. В Райффайзенбанке советовали клиентам производить оплату с помощью личного кабинета на сайтах и приложений поставщиков услуг.

Отзыв лицензии у КИВИ Банка, в частности, привел к прекращению работы платежной системы Contact (принадлежит группе QIWI), потере возможностей оплаты картой в приложении для вызова такси «Ситимобил», а также пополнения и переводов с QIWI-кошельков, проблемам с обслуживанием части клиентов банка «Точка».

ЦБ объяснял решение об отзыве лицензии кредитной организации нарушением федеральных законов и нормативных актов регулятора. Вкладчикам КИВИ Банка обещали вернуть денежные средства в размере 100% от остатка, но не более 1,4 млн руб., при этом правила системы страхования не распространяются на электронные кошельки.

По величине активов КИВИ Банк занимал 89-е место в банковской системе России. Решение Центробанка стало первым с августа 2022 года, когда лицензии лишился Кросна-банк.