В «Роскино» назначили нового гендиректора

Эльза Антонова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Генеральным директором «Роскино» назначена Эльза Антонова, сообщили РБК в пресс-службе организации. Ранее она руководила организационным департаментом Фонда кино.

«Эльза Антонова вступила в должность 10 января», — говорится в сообщении.

С марта 2023 года, когда пост гендиректора покинула Инна Шалыто, «Роскино» руководила временно исполняющая обязанности гендиректора Екатерина Наумова.

«Роскино» — государственная компания, которая представляет российский кинематограф на международном рынке.

Накануне, 30 января, стало известно, что новый гендиректор был назначен в сети городских кинотеатров Москвы «Москино». Продюсера и киноведа Наталью Мокрицкую, которая руководила компанией с 2020 года, сменил ее заместитель Игорь Михайлюк.

ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры сообщили, что Михайлюк вступил в должность в декабре 2023 года.