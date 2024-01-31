В «Роскино» назначили нового гендиректора
Генеральным директором «Роскино» назначена Эльза Антонова, сообщили РБК в пресс-службе организации. Ранее она руководила организационным департаментом Фонда кино.
«Эльза Антонова вступила в должность 10 января», — говорится в сообщении.
С марта 2023 года, когда пост гендиректора покинула Инна Шалыто, «Роскино» руководила временно исполняющая обязанности гендиректора Екатерина Наумова.
«Роскино» — государственная компания, которая представляет российский кинематограф на международном рынке.
Накануне, 30 января, стало известно, что новый гендиректор был назначен в сети городских кинотеатров Москвы «Москино». Продюсера и киноведа Наталью Мокрицкую, которая руководила компанией с 2020 года, сменил ее заместитель Игорь Михайлюк.
ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры сообщили, что Михайлюк вступил в должность в декабре 2023 года.
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