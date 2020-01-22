Рекламный подрядчик РЖД потребовал со своего акционера почти 1 млрд руб.

Агентство «Лайса», рекламный подрядчик РЖД, через суд потребовало с владельца 23% своих акций Сергея Колушева 968,6 млн руб. С прошлого года 77% «Лайсы» принадлежит лицам, получившим также почти половину лидера рынка Russ Outdoor

Сергей Колушев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

АО «Лайса» 20 января 2020 года подало в Арбитражный суд Москвы иск к Сергею Анатольевичу Колушеву. Заявленная сумма требований — более 968,6 млн руб., следует из базы «Электронное правосудие». Первое судебное заседание назначено на 3 апреля.

Агентство «Лайса» с 2006 года выступает рекламным подрядчиком РЖД: до 2022 года у него эксклюзивные права на размещение рекламы на конструкциях в полосах отвода железнодорожного полотна, на всех вокзалах и прилегающих к ним территориях, в поездах и т.п. Контракт с РЖД сделал «Лайсу» ключевым игроком на рынке наружной рекламы: агентство, по оценке исследовательской компании «Эспар-Аналитик», входило в первую пятерку крупнейших по выручке владельцев рекламных конструкций.

Сергей Колушев с 2014 года является одним из совладельцев «Лайсы». Ранее он был известен прежде всего как основатель PR-агентства Eventica, прославившегося как организатор популярных в 2000-е Российских экономических форумов в Лондоне. В апреле 2014 года Колушев и его партнеры Ромео Геворкян, Баграт Газарян и Игорь Гончаров через цепочку компаний приобрели 100% АО «Лайса» (тогда ЗАО «Железнодорожное рекламное агентство «Лайса») за 1,4 млрд руб. ($38,9 млн по курсу ЦБ на день сделки). Кредит на покупку предоставил банк ФК «Открытие».

Изначально у Колушева было 50% АО «Лайса», столько же у его партнеров, чья доля была оформлена на ООО «Региональные проекты». Но, как следует из судебных материалов, в октябре 2018 года Колушев продал «Региональным проектам» свои 27% «Лайсы» по их балансовой стоимости за 1,2 млн руб. (исходя из этой сделки все агентство была, таким образом, оценено в 4,3 млн руб. ($65,9 тыс. по курсу ЦБ на день сделки).