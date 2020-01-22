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Рекламный подрядчик РЖД потребовал со своего акционера почти 1 млрд руб.

Агентство «Лайса», рекламный подрядчик РЖД, через суд потребовало с владельца 23% своих акций Сергея Колушева 968,6 млн руб. С прошлого года 77% «Лайсы» принадлежит лицам, получившим также почти половину лидера рынка Russ Outdoor
Сергей Колушев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

АО «Лайса» 20 января 2020 года подало в Арбитражный суд Москвы иск к Сергею Анатольевичу Колушеву. Заявленная сумма требований — более 968,6 млн руб., следует из базы «Электронное правосудие». Первое судебное заседание назначено на 3 апреля.

Агентство «Лайса» с 2006 года выступает рекламным подрядчиком РЖД: до 2022 года у него эксклюзивные права на размещение рекламы на конструкциях в полосах отвода железнодорожного полотна, на всех вокзалах и прилегающих к ним территориях, в поездах и т.п. Контракт с РЖД сделал «Лайсу» ключевым игроком на рынке наружной рекламы: агентство, по оценке исследовательской компании «Эспар-Аналитик», входило в первую пятерку крупнейших по выручке владельцев рекламных конструкций.

Сергей Колушев с 2014 года является одним из совладельцев «Лайсы». Ранее он был известен прежде всего как основатель PR-агентства Eventica, прославившегося как организатор популярных в 2000-е Российских экономических форумов в Лондоне. В апреле 2014 года Колушев и его партнеры Ромео Геворкян, Баграт Газарян и Игорь Гончаров через цепочку компаний приобрели 100% АО «Лайса» (тогда ЗАО «Железнодорожное рекламное агентство «Лайса») за 1,4 млрд руб. ($38,9 млн по курсу ЦБ на день сделки). Кредит на покупку предоставил банк ФК «Открытие».

Изначально у Колушева было 50% АО «Лайса», столько же у его партнеров, чья доля была оформлена на ООО «Региональные проекты». Но, как следует из судебных материалов, в октябре 2018 года Колушев продал «Региональным проектам» свои 27% «Лайсы» по их балансовой стоимости за 1,2 млн руб. (исходя из этой сделки все агентство была, таким образом, оценено в 4,3 млн руб. ($65,9 тыс. по курсу ЦБ на день сделки).

Супружеский спор

Продажа 27% акций АО «Лайса» всего за 1,2 млн руб. спровоцировала судебное разбирательство между Колушевым и его женой Светланой Бокатановой. Супруга потребовала признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Сделка в нарушение Семейного кодекса была совершена без согласия жены «по существенно заниженной суде». Суд в декабре 2019 года отказал Бокатановой.

В апреле 2019 года о покупке «Лайсы» объявила группа «Вера-Олимп», также специализирующаяся на наружной рекламе. Фактическими владельцами группы ее гендиректор Дмитрий Дюмин тогда назвал Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева. Связанное с ними ООО «Стинн» в октябре 2019 года купило на кредит ВТБ 48,57% Russ Outdoor, крупнейшего игрока в российской наружной рекламе.

Позже на «Стинн» была оформлена и доля в «Лайсе»: первая компания получила разрешение ФАС на покупку «Региональных проектов».

Новым совладельцам Russ Outdoor действительно сейчас принадлежит только 77% АО «Лайса», свидетельствуют судебные материалы. В ноябре 2019 года ООО «Региональные проекты» подало в суд на АО «Лайса», потребовав включить в повестку годового собрания акционеров «Лайсы» вопрос об избрании нового совета директоров.

Среди предложенных в совет кандидатов — Леван и Роберт Мирзояны, Бекхан Барахоев, а также Павел Петрович Мачулин. Его полный тезка, гендиректор ООО «Венчер Менеджмент Лимитед», в 2012 году представлял Сулеймана Керимова в банке «Международный финансовый клуб» (у миллиардера тогда были 19,71% банка). О том, что семья Сулеймана Керимова финансировала покупку «Лайсы», РБК сообщал в июне 2019 года.

Колушев с 2014 года и, по крайней мере, по декабрь 2019 года оставался председателем совета директоров «Лайсы», следует из судебных материалов.

Колушев отказался от комментариев. Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ Outdoor, сейчас управляющей также и «Вера-Олимп» и «Лайсой», не ответил на вопросы РБК.

Кто есть кто на рынке наружной рекламы

Группа Russ Outdoor является крупнейшим игроком в российской наружной рекламе: исследовательская компания «Эспар-Аналитик» на основе мониторинга в 50 основных городах страны оценивает в первом полугодии 2019 года возможную выручку Russ Outdoor в 3,3 млрд руб. с НДС. На втором месте — принадлежащая Ивану Таврину группа Gallery с возможной выручкой 2,3 млрд руб. на третьем — «Вера-Олимп», чьи доходы с учетом активов «Лайсы» оцениваются в 1,3 млрд руб. При этом учтены только конструкции, владельцем которых значится непосредственно «Лайса».

Как самостоятельная компания на рынке работает еще «Лайса Диджитал», СП «Лайсы» и компании Digital Outdoor. Ее возможную выручку «Эспар-Аналитик» оценивает в 904 млн руб. Сейчас «Лайса» судится с «Лайсой Джиджитал», требуя вернуть ей цифровые экраны.

В целом затраты на наружную рекламу в первом полугодии достигли, по оценке «Эспар-Аналитик», 24,8-25,3 млрд руб. с НДС.

Автор: Сергей Соболев
Теги: Наружная реклама, Russ Outdoor, РЖД
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