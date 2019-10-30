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Технологии и медиа ,  
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У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Структуры, связанные с оператором наружной рекламы «Вера-Олимп», закрыли сделку по покупке 48,6% группы Russ Outdoor, лидера на этом рынке. Сумма сделки могла составить до 4,4 млрд руб.
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.

Долю в головной компании — зарегистрированной в Нидерландах Russ Out of Home B.V. — получило ООО «Стинн», чье ходатайство Федеральная антимонопольная служба удовлетворила еще в июле. ООО «Стинн» связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы «Вера-Олимп»: весной 2018 года «Стинн» купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора «Вера-Олимп», право требовать с заемщика 3,4 млрд руб.

Бенефициарами группы «Вера-Олимп» ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева. Они же выступают фактическими покупателями и 48,57% Russ Outdoor, утверждают источники РБК.

Свои пакеты в Russ Outdoor продали американский инвестор, основатель канала СТС Питер Герви (21,85%), один из основателей и бывший управляющий директор группы Максим Ткачев и его партнеры (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Акционерами Russ Outdoor остались банк ВТБ (26,43%) и мировой лидер в наружной рекламе, французская JCDecaux (25%). Госбанк выступает и кредитором группы: в 2015 году открыл ей кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по этому займу приходятся на 2020 год.

РБК направил запросы всем действующим, новым и бывшим акционерам Russ Outdoor.

Что такое Russ Outdoor

Russ Outdoor — крупнейший в России оператор наружной рекламы. На 30 июня 2019 года, по данным AdMetrix на основе мониторинга «Эспар-Аналитик» в 50 городах страны, группа располагала 22,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 255,5 тыс. кв. м (без учета небольших форматов, рекламы на транспорте и внутри помещений). На втором месте была группа Gallery Ивана Таврина с 12,8 тыс. поверхностей общей площадью 215,2 тыс. кв. м, на третьем — «Вера-Олимп» с 4,5 тыс. поверхностей общей площадью 63,2 тыс. кв. м.

В открытых источниках есть финансовые результаты Russ Outdoor за 2017 год: при выручке 9,9 млрд руб. операционная прибыль равнялась 699 млн руб., чистый убыток — 715,6 млн руб.

ВТБ на 31 декабря 2018 года в своей отчетности оценивал свои 26,43% Russ Outdoor в 1,9 млрд руб. и, соответственно, всю группу в 7,2 млрд руб. Два источника РБК утверждают, что в рамках сделки весь бизнес Russ Outdoor был оценен выше — до 9 млрд руб. Таким образом, 48,57% группы могли обойтись покупателю до 4,4 млрд руб.

Представитель Russ Outdoor эту информацию не комментирует.

Пакет приобретен связанными с «Вера-Олимп» бизнесменами на заемные средства, они получили кредит на покупку доли в Russ Outdoor у ВТБ, акционера группы, утверждают источники РБК. РБК направил соответствующий запрос в ВТБ.

В апреле группа «Вера-Олимп» уже приобрела агентство «Лайса», которое до 2022 года выступают эксклюзивным рекламным подрядчиком РЖД и размещает рекламу на щитах вдоль железнодорожных путей, на вокзалах и прилегающих к ним территориях и т.п.

«Вера-Олимп» и «Лайса» после закрытия сделки у Russ Outdoor будут управляться совместно, сообщил РБК представитель Russ Outdoor. По его словам, Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor, будет руководить объединенной структурой, а Роберт Мирзоян станет исполнительным директором.

Автор: Сергей Соболев
Теги: Russ Outdoor, Gallery, наружная реклама, ЭСПАР-Аналитик
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