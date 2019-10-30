У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

Структуры, связанные с оператором наружной рекламы «Вера-Олимп», закрыли сделку по покупке 48,6% группы Russ Outdoor, лидера на этом рынке. Сумма сделки могла составить до 4,4 млрд руб.

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.

Долю в головной компании — зарегистрированной в Нидерландах Russ Out of Home B.V. — получило ООО «Стинн», чье ходатайство Федеральная антимонопольная служба удовлетворила еще в июле. ООО «Стинн» связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы «Вера-Олимп»: весной 2018 года «Стинн» купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора «Вера-Олимп», право требовать с заемщика 3,4 млрд руб.

Бенефициарами группы «Вера-Олимп» ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева. Они же выступают фактическими покупателями и 48,57% Russ Outdoor, утверждают источники РБК.

Свои пакеты в Russ Outdoor продали американский инвестор, основатель канала СТС Питер Герви (21,85%), один из основателей и бывший управляющий директор группы Максим Ткачев и его партнеры (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Акционерами Russ Outdoor остались банк ВТБ (26,43%) и мировой лидер в наружной рекламе, французская JCDecaux (25%). Госбанк выступает и кредитором группы: в 2015 году открыл ей кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по этому займу приходятся на 2020 год.