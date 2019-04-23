Владелец рекламных щитов «Вера-Олимп» приобрел рекламного партнера РЖД

Третий по величине игрок на российском рынке наружной рекламы — группа «Вера-Олимп» — приобрел своего ближайшего конкурента, компанию «Лайса», рекламного подрядчика РЖД. Факт сделки РБК подтвердили гендиректор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин и гендиректор «Лайсы» Армен Газарян. Сумму сделки Дюмин уточнить отказался.

«Вера-Олимп» располагает, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик» на 30 сентября 2018 года, 4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 54,9 тыс. кв. м. Возможную выручку компании за девять месяцев 2018 года «Эспар-Аналитик» оценивала в 1,694 млрд руб. с НДС. У «Лайсы», согласно мониторингу «Эспар-Аналитик» в 50 городах, было 1,2 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 61,1 тыс. кв. м. Возможная выручка за девять месяцев — 1,652 млрд руб. Но этот мониторинг учитывает доходы только от уличных рекламных конструкций, «Лайса» же является с 2006 года рекламным подрядчиком РЖД и поэтому размещает рекламу и внутри вокзалов.

По версии «Эспар-Аналитик», «Вера-Олимп» занимает третье место по доходам среди всех операторов наружной рекламы, «Лайса» — четвертое. На первом месте Russ Outdoor (5,4 млрд руб. за девять месяцев 2019 года), на втором — группа Gallery (3,2 млрд руб.).

С 2014 года собственниками «Лайсы» были основатель пиар-агентства Eventica Сергей Колушев, а также Ромео Геворкян, Баграт Газарян и Игорь Гончаров.

Фактическими владельцами «Вера-Олимп», как писал в декабре 2018 года РБК, являются, в частности, Леван и Роберт Мирзояны. Владельцы «Вера-Олимп» ведут переговоры о покупке лидера рынка Russ Outdoor, утверждали источники РБК в конце 2018 года. Интерес к покупке бизнеса Russ Outdoor действительно есть, заявил во вторник, 23 апреля, Дмитрий Дюмин.