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Технологии и медиа ,  
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Пользователи Twitter смогут скрывать ответы к своим публикациям
По замыслу соцсети, так пользователи смогут лучше контролировать свои беседы и чувствовать себя более безопасно. Функция станет доступна для пользователей по всему миру
Twitter TWTR $29,8 +1,36% Купить
Фото: Mike Blake / Reuters

Социальная сеть Twitter вводит новую функцию, которая позволит пользователям скрывать комментарии к свои записям, сообщается на сайте компании. Таким образом, отмечается в сообщении, пользователи смогут чувствовать себя безопаснее и комфортнее во время разговоров.

В сообщении сказано, что компания уже протестировала возможность скрывать ответы к публикациям. «Мы выяснили, что эта функция является полезным новым способом управления вашими разговорами. Сегодня мы делаем эту функцию доступным для всех во всем мире», — сообщает Twitter.

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В ходе тестов выяснялось, что в основном пользователи скрывают ответы, которые, по их мнению, кажутся неуместными — не относящиеся к теме или досаждающие. При этом 85% пользователей, которые скрывали те или иные ответы, не прибегали к блокировке пользователей, оставивших эти комментарии.

«Мы также выяснили, что вы можете захотеть предпринять дальнейшие действия после того, как скрыли ответ, поэтому теперь мы проверим, хотите ли вы также заблокировать ответчика», — говорится в сообщении. Компания добавила, что также работает над новыми возможностями, которые в дальнейшем позволят выбирать, кто может отвечать на твиты, а также кто сможет видеть те или иные разговоры.

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Возможность скрывать ответы коснется всех пользователей по всему миру на устройствах iOS, Android, а также в Twitter Lite и twitter.com.

Ранее Instagram начал скрывать количество лайков под публикациями от пользователей других аккаунтов. При этом сам человек, разместивший фото или видеоролик, по-прежнему сможет посмотреть, сколько лайков получили его публикации. В Instagram пояснили, что эта мера позволит понизить «социальное сравнение» с другими пользователями. Пока новая функция доступна в тестовом режиме. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Twitter, соцсеть
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