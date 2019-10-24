Акции Twitter подешевели почти на 20%

Акции Twitter подешевели почти на 20%

Резкое снижение котировок последовало за публикацией отчета компании о падении прибыли в третьем квартале 2019 года

Акции компании Twitter Inc., владеющей одноименной социальной сетью, на премаркете упали более чем на 18%, опустившись ниже $32 за штуку. Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке $38,83.

На германской бирже Deutsche Boerse стоимость акций Twitter упала 24 октября до €27,565, что на 21,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов (€35,14).

24 октября Twitter опубликовал отчет, из которого стало известно, что в третьем квартале 2019 года чистая прибыль компании составила $36,522 млн против $789 млн в третьем квартале прошлого года. При этом квартальная выручка компании выросла до $824 млн, однако этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков ($874 млн).

«Несмотря на трудности, результат квартала подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования в деле обеспечения долгосрочного роста. Однако предстоит еще сделать многое, чтобы повысить доходность продуктов», — прокомментировал результаты деятельности компании финансовый директор Twitter Нед Сигал.

К 15:20 мск стоимость акций Twitter на Deutsche Boerse составляла €29,02, на премаркете NYSE — $31,8.