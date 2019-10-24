Акции Twitter подешевели почти на 20%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 63,86 (+0,06) Quote, 12:40
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 71,14 (+0,18) Quote, 12:40
Умер один из создателей «Голубого огонька» Константин Титар Общество, 16:24 Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах Общество, 16:19 Идеи из-за океана: скутеры на автопилоте и «чувствительные» роботы Pro, 16:11 В колонии Татарстана поймали кошку-наркокурьера Общество, 16:07 Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене Общество, 16:05 Оправданный после дела о зубе полицейского запросил компенсацию в ₽2 млн Общество, 16:04 МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Финансы, 16:04 Биржа Coinbase заработала около $2 млрд на торговых комиссиях за 7 лет Крипто, 16:02 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 16:01 С Микелом и Старриджем в составе. Главное о сопернике «Краснодара» в ЛЕ Спорт, 15:54 Ради экономии 64% россиян выбрали продукты собственных марок ретейлеров Бизнес, 15:49 Путин заявил об извративших резолюцию Совбеза ООН по Ливии странах Политика, 15:46 СК возбудил дело после нападения с ножом на школьниц в Курске Общество, 15:43 Индекс Московской биржи достиг рекордного уровня за всю историю торгов Quote, 15:40
Бизнес ,  
0 
Акции Twitter подешевели почти на 20%
Резкое снижение котировок последовало за публикацией отчета компании о падении прибыли в третьем квартале 2019 года
Twitter TWTR $32,14 -16% Купить

Акции компании Twitter Inc., владеющей одноименной социальной сетью, на премаркете упали более чем на 18%, опустившись ниже $32 за штуку. Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке $38,83.

На германской бирже Deutsche Boerse стоимость акций Twitter упала 24 октября до €27,565, что на 21,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов (€35,14).

24 октября Twitter опубликовал отчет, из которого стало известно, что в третьем квартале 2019 года чистая прибыль компании составила $36,522 млн против $789 млн в третьем квартале прошлого года. При этом квартальная выручка компании выросла до $824 млн, однако этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков ($874 млн).

«Несмотря на трудности, результат квартала подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования в деле обеспечения долгосрочного роста. Однако предстоит еще сделать многое, чтобы повысить доходность продуктов», — прокомментировал результаты деятельности компании финансовый директор Twitter Нед Сигал.

К 15:20 мск стоимость акций Twitter на Deutsche Boerse составляла €29,02, на премаркете NYSE — $31,8.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Twitter, Фондовый рынок
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
Twitter удалил связанные с властями Саудовской Аравии аккаунты
Технологии и медиа
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы
Политика
Twitter заблокировал возможность публикации сообщений через СМС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter