В Twitter решили запретить всю политическую рекламу

Джек Дорси (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания приняла решение полностью отказаться от политической рекламы.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру», — написал он на своей странице.

По его словам, в компании не хотят, чтобы политические решения людей были скомпрометированы таргетированной рекламой. Несмотря на то, что интернет-реклама крайне эффективна для коммерческих рекламодателей, она создает риски для политики, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей, а следовательно, и на миллионы людей, пояснил Дорси.

Материал дополняется.