Instagram начал в тестовом режиме скрывать число лайков под постами

Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями Instagram начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под постами пользователей по всему миру. Об этом сообщается в Twitter соцсети.

Как следует из текста сообщения, участвующие в тесте пользователи больше не смогут видеть общее количество лайков и просмотров фотографий и видео, которыми поделились владельцы других аккаунтов. При этом сам человек, разместивший фото или видеоролик, по-прежнему сможет посмотреть, сколько лайков получили его публикации.

В Instagram сообщили, что ранее функцию уже протестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Новой Зеландии и Японии, где тест показал положительные результаты. В связи с этим соцсеть приняла решение расширить тестовую программу.

Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что новая функция призвана сделать соцсеть менее конкурентной за счет снижения «социального сравнения» с другими пользователями.