Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 14 ноя, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 14 ноя, 12:27
Гол и пас игрока «Спартака» в матче с Косово вывели Чехию на ЧЕ-2020 Спорт, 02:09 Генпрокурор США назвал Huawei и ZTE угрозой для безопасности Бизнес, 02:02 В Новой Москве 40 человек эвакуировались из-за пожара в общежитии Общество, 01:50 Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020 Спорт, 01:32 Самые интересные русскоязычные подкасты Партнерский материал, 01:29 ВТБ купил контрольный пакет акций сервиса управления недвижимостью Финансы, 01:29 Instagram начал в тестовом режиме скрывать число лайков под постами Технологии и медиа, 01:26 Путин заявил о необходимости баланса в регулировании рынка ИТ Технологии и медиа, 01:10 Оператор мусорной реформы назвал четыре группы проблем в регионах Общество, 00:52 Лидеры БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилиа Политика, 00:34 Путин вспомнил о «сапогах всмятку» из-за реверса газа на Украину Политика, 00:27 Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России» Общество, 00:20 Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием Политика, 00:12 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 00:01
Технологии и медиа ,  
0 
Instagram начал в тестовом режиме скрывать число лайков под постами

Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями Instagram начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под постами пользователей по всему миру. Об этом сообщается в Twitter соцсети.

Как следует из текста сообщения, участвующие в тесте пользователи больше не смогут видеть общее количество лайков и просмотров фотографий и видео, которыми поделились владельцы других аккаунтов. При этом сам человек, разместивший фото или видеоролик, по-прежнему сможет посмотреть, сколько лайков получили его публикации.

В Instagram сообщили, что ранее функцию уже протестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Новой Зеландии и Японии, где тест показал положительные результаты. В связи с этим соцсеть приняла решение расширить тестовую программу.

Технологии и медиа
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что новая функция призвана сделать соцсеть менее конкурентной за счет снижения «социального сравнения» с другими пользователями.

В конце сентября Facebook начал в тестовом режиме скрывать количество лайков в постах пользователей соцсети в Австралии. В компании сообщили, что таким образом стремятся избежать ситуаций, когда человек не хочет публиковать пост, поскольку думает, что его запись получит мало лайков.

Теги: Instagram
Материалы по теме
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Технологии и медиа
Компания Facebook обновила свой логотип
Технологии и медиа
Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter