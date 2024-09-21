«Касперский» предупредил о мошенничестве с открытками в мессенджерах
Мошенники могут рассылать поздравительные открытки в мессенджерах, которых содержат фишинговые ссылки, заявил «РИА Новости» руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
Например, жертве присылают медиафайл, а следом, под видом программы для его просмотра, отправляют вредоносное приложение. По его словам, при переходе по ссылке злоумышленники получают доступы к аккаунтам жертвы.
Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 62% россиян получают и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах, еще 28% — получают, но сами не отправляют.
Материал дополняется
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов