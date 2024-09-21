 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Касперский» предупредил о мошенничестве с открытками в мессенджерах

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Мошенники могут рассылать поздравительные открытки в мессенджерах, которых содержат фишинговые ссылки, заявил «РИА Новости» руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

Например, жертве присылают медиафайл, а следом, под видом программы для его просмотра, отправляют вредоносное приложение. По его словам, при переходе по ссылке злоумышленники получают доступы к аккаунтам жертвы. 

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 62% россиян получают и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах, еще 28% — получают, но сами не отправляют.

Материал дополняется

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
«Лаборатория Касперского» открытки
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах»Политика, 16:31
Путин заявил о важности развития отношений с АрмениейПолитика, 16:28
S7 показала кадры первого полета самолета TangoТехнологии и медиа, 16:14
Дениса Глушакова отправили в дубль «Химок»Спорт, 16:08
Даниил Медведев проиграл первый матч на Кубке ЛейвераСпорт, 16:04
«Касперский» предупредил о мошенничестве с открытками в мессенджерахТехнологии и медиа, 16:01
S7 Group провела тестовый полет легкомоторного самолета TangoОбщество, 15:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Краснодар» разгромил клуб Дзюбы и вышел в лидеры РПЛСпорт, 15:56
Минобороны отчиталось о шести сбитых украинских ракетах «Нептун»Политика, 15:51
Эрдоган заявил о готовности к переговорам с АсадомПолитика, 15:44
«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» в КХЛСпорт, 15:42
Число жертв удара ВВС Израиля по Бейруту достигло 31Политика, 15:34
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVIDОбщество, 15:24
Харламов опроверг закрытие Comedy ClubОбщество, 15:22