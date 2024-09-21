«Касперский» предупредил о мошенничестве с открытками в мессенджерах

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Мошенники могут рассылать поздравительные открытки в мессенджерах, которых содержат фишинговые ссылки, заявил «РИА Новости» руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

Например, жертве присылают медиафайл, а следом, под видом программы для его просмотра, отправляют вредоносное приложение. По его словам, при переходе по ссылке злоумышленники получают доступы к аккаунтам жертвы.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 62% россиян получают и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах, еще 28% — получают, но сами не отправляют.

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