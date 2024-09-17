Песков рассказал, что ему звонили телефонные мошенники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему звонили телефонные мошенники и разговаривали «знакомыми голосами». Он выступил за введение ответственности за использование в подобных целях технологий искусственного интеллекта.
«К сожалению, эти технологии активно используются с преступными целями, поэтому, конечно, введение ответственности за это — абсолютно логичный шаг и шаг, который нужно принять как можно быстрее», — сказал он (цитата по ТАСС).
Вместе с тем он отметил, что о возможностях, способных «технически страховать людей от подобных злоумышленников», ему неизвестно. «Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели», — уточнил Песков, выразив надежду на их скорое появление.
Накануне в Госдуму был внесен законопроект, который приравнивает голос к «объекту личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени». Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев и депутат Даниил Бессарабов.
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