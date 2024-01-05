Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с волной мошенничества

Эксперты сообщили о росте числа случаев мошенничества с пользователями онлайн-кинотеатров. Одна из распространяющихся сейчас схем: при попытке оплатить промоподписку на сервис на стороннем сайте ему оформляют курс от «инфоцыган»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества, рассказал РБК собеседник на этом рынке. По его словам, схема заключается в том, что тех пользователей, которые пытаются оформить промоподписку на онлайн-кинотеатр на скидочных сайтах, система перенаправляет на сайт курсов в сфере инфобизнеса, например по работе с криптовалютой. В новом окне невнимательный пользователь вносит свои данные, оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 руб., но вместо онлайн-кинотеатра получает подписку на коучей.

С подобным мошенничеством, по словам собеседника РБК, например, столкнулись пользователи, желавшие подписаться на «Иви». По его информации, часть из них потом пришли к этому онлайн-кинотеатру с претензиями.

Представитель «Иви» отметил, что способов мошенничества в отношении разных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров, сейчас очень много. «Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы и вредящие нашим пользователям», — говорит он.

В адрес «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу»), по данным пресс-службы компании, подобных жалоб не поступало. В пресс-службе Premier («Газпром-Медиа Холдинг») заявили, что не сталкивались с такими кейсами. Представитель Start также отметил, что платформа не регистрировала обращений от подписчиков на эту тему. В техподдержке Wink, как сообщил представитель этого онлайн-кинотеатра, обращения по подобным ситуациям не зафиксированы. РБК направил запрос в OKKO.

Какие риски для пользователей

Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина говорит, что сама по себе схема мошенничества не новая, но в последнее время получила большее распространение. По ее данным, если в сентябре мошеннических ресурсов в области онлайн-кинотеатров было 17, то в ноябре их число выросло до 96. В декабре было зафиксировано 78 таких сайтов. Мошенники предлагают пользователям подписку на онлайн-кинотеатр за символическую сумму, но при этом фактическая стоимость снимается с баланса карты через некоторое время, а затем ежемесячно, рассказала Селехина. Что касается ресурса, на который может быть подписан пользователь после оплаты, не имеет значения его отрасль: подписка на «инфоцыган» или сервис для похудения — схема одна и та же, только меняется обложка, отметила она.

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Чтобы избежать подобных проблем, Селехина рекомендует пользоваться исключительно официальными ресурсами онлайн-кинотеатров и проверять их точный адрес через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, использовать антивирусное программное обеспечение.

Ведущий эксперт сервиса аналитики и оценки цифровых угроз компании Infosecurity Владислав Иванов также говорит, что упомянутая схема знакома компании и заключается в том, что мошенники предлагают купить подписку или промокод на онлайн-кинотеатр со значительной скидкой. В договоре оферты часто указано, что на самом деле пользователи покупают что-то другое (например, курсы «инфоцыган»), но мало кто его дочитывает, если вообще читает, заметил Иванов.

Источник РБК на медиарынке утверждает, что подобные мошеннические схемы возможно реализовать только через сговор с разработчиками сайта. «Это внутреннее мошенничество, и его легко вычислить», — утверждает он.

По словам директора центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктора Гулевича, ситуация с подпиской именно на «инфоцыган» — новое явление, ранее не наблюдавшееся как мошенническая акция. Он отметил, что, в целом, чаще всего пользователь переходит по ссылке, имитирующей известный онлайн-кинотеатр, а попадает на фейковый или мошеннический сайт, где возможны несколько сценариев мошенничества:

появляются страницы с имитацией подписки на онлайн-кинотеатры, при оплате которой могут либо просто списываться деньги, либо пользователя подписывают на любую активность в целях мошенничества;

при просмотре фильма всплывает окно, которое предлагает оплатить суточный доступ, а после оплаты злоумышленники оформляют еженедельную или месячную скрытую подписку;

во время просмотра могут также появляться сообщения, которые предполагают участие в опросах, целью которых является получение персональных данных, и др.

Онлайн-кинотеатры должны предупреждать своих пользователей о подобных мошеннических схемах и рассказывать, как оплатить легитимную подписку, рекомендует руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. О том же говорит и директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с госорганами группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов. По его мнению, для компаний, чей бизнес целиком зависит от интернета, кратно возрастают сопутствующие риски, в том числе репутационные. «Человек по традиции остается уязвимым звеном даже при наличии средств защиты, установленных на его компьютере. Поэтому ответственно подходящие к вопросам информационной безопасности организации, к примеру, из финансовой сферы, ведут постоянную работу по повышению киберграмотности и даже проводят для своих клиентов тренинги по вопросам кибербезопасности», — рассуждает он.