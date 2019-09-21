iPhone 11 в России. Что необычного в старте продаж

В первые четыре часа с момента начала продаж новых iPhone клиенты «Связного» и Сstore приобрели на 40% больше смартфонов, чем за аналогичный период в 2018 году, рассказал представитель группы «Связной-Евросеть».

«Спрос на новую линейку iPhone в первые часы вдвое больше, чем годом ранее», — сообщил представитель МТС Алексей Меркутов. На это, по его словам, повлияли как технические изменения устройств, так и выгодные маркетинговые предложения ретейлеров.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил, что количество активных предзаказов выросло втрое.

Представитель сети «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что продажи новинки в этом году выросли вчетверо по сравнению со стартом линейки iPhone ХS годом ранее. «Высокому интересу способствует широкая линейка представленных устройств, новые цветовые решения и более низкая цена. Кроме того, ретейлеры делают специальные предложения на старте — рассрочка или расширенный кешбэк», — сказал представитель сети.

Компании не раскрывают абсолютные показатели продаж iPhone, как не делали этого и в предыдущие годы.

Новые особенности продаж

Интерес к iPhone сопоставим с прошлогодним, но изменилась география продаж, рассказал РБК представитель Ozon. «В прошлые годы спрос приходился на Москву, Санкт-Петербург и Казань. В 2019-м флагманские модели активно поехали в отдаленные регионы: в Амурскую область, Хабаровский край и Республику Коми», — отметил он, уточнив, что в этих регионах выбор покупателей пал на базовую версию iPhone 11.

Не было в этом году и очередей в магазинах. В 2018 году в преддверии старта продаж новых моделей iPhone 28 сентября в Москве у магазина re: Store на Тверской, 27, сформировалась очередь из потенциальных покупателей и перекупщиков: первый человек встал в нее еще 24 сентября, а за день до начала продаж в ней было примерно 110 человек. Стоящие в очереди продавали свои места, запрашивая 450 тыс. руб. за первое место, однако в итоге такая услуга оказалась невостребованной.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как пояснила РБК руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group (владеет брендом re: Store) Людмила Семушина, в прошлые годы у ретейлера всегда была одна главная точка продаж. «В прошлом году в очереди было слишком много перекупщиков, которые не дали спокойно приобрести товар нашим клиентам. В этом году мы отдали в предзаказ максимум телефонов, а остальное распределили по магазинам», — пояснила Семушина. По ее словам, ажиотаж вокруг новых устройств Apple сохранился, но переместился с улицы в онлайн: количество предзаказов в этом году в три раза больше, чем на модели прошлого года.

Онлайн-активность на предзаказах и первых продажах привела к тому, что некоторые модели, например, в официальном магазине Apple сейчас доступны только с доставкой через две-три недели. Такой задержкой активно пользуются перекупщики — на Avito корреcпондент РБК обнаружил много объявлений с акцентом на острый дефицит у официальных продавцов.

Не было в этом году и медийной активности вокруг нового релиза. Из данных «Медиалогии» следует, что количество упоминаний слов «айфон»/iPhone и их производных в российских СМИ снизилось. С 1 августа по 19 сентября этого года эти слова упоминались 33,9 тыс. раз. В тот же период 2018 года показатель составлял 42,2 тыс. (в 2017-м — 45,7 тыс.).

Сколько Apple тратит на свое продвижение В 2018 году Apple более чем в полтора раза увеличила затраты на рекламную поддержку iPhone, свидетельствуют подсчеты отраслевого издания AdIndex. По его оценке, в прошлом году рекламный бюджет iPhone в пяти основных медиа (ТВ, интернет, радио, пресса и наружная реклама) с учетом затрат партнеров и совместные промоакции достиг почти 1,3 млрд руб. с НДС против 593 млн руб. годом ранее. Большая часть этого бюджета досталась ТВ: 721 млн руб. в 2018-м и 270 млн руб. в 2017-м. Основные расходы при продвижении iPhone несут партнеры, следует из данных AdIndex. Оценок за прошедшие месяцы 2019 года еще нет.

Что происходит с популярностью iPhone

По итогам третьего квартала 2019 финансового года, который завершился 29 июля, продажи Apple Inc. составили $53,8 млрд, снизившись на 1% относительно показателя 2018 года. Чистая прибыль в третьем квартале составила $10 млрд против $11,5 млрд годом ранее. Продажи iPhone принесли Apple в этот период $25,98 млрд — на 11,8% меньше, чем в 2018-м. В штучном выражении продажи смартфонов снизились на 13,8 млн, до 38 млн iPhone, оценивала аналитическая компания Gartner. Доля Apple по количеству смартфонов, проданных по всему миру, сократилась с 11,9 до 10,5%. У основных конкурентов компании этот показатель, наоборот, вырос: у Samsung — до 20,4%, у Huawei — до 15,8%.

Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным одного из крупных российских ретейлеров, в первом полугодии Apple занимала 29,5% от общего объема российского рынка смартфонов вместо 34,9% в том же периоде прошлого года. В то время как доля Samsung выросла с 27,3 до 30%, а Huawei (с учетом бренда Honor) — с 16 до 26,4%. В штучном выражении в первом полугодии 2019 года 32% пришлось на Huawei и Honor, 29% — на Samsung, а 9,7% — на Apple.

Всего в первом полугодии в России было продано 13,5 млн смартфонов, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, оценила группа «М.Видео-Эльдорадо». Объем этого рынка вырос на 12%, до 216 млрд руб. Средняя цена смартфона составила около 16 тыс. руб.

Снижение интереса к продукции Apple демонстрирует общую тенденцию для брендов — легенд на рынке, считает гендиректор коммуникационной группы RCG Юний Давыдов. «Молодая аудитория все реже обращает внимание на рекламу и чаще прислушивается к советам пользователей, смотрит на отзывы и рейтинги товара в интернете, — пояснил он. — Для них важно соотношение цены и качества, а iPhone все чаще называют переоцененным брендом, вместо которого теперь предпочитают покупать более дешевые смартфоны конкурентов». Несмотря на снижение продаж, Apple остается самым дорогим брендом в мире — Forbes оценивает его стоимость в $205,5 млрд.

Представители ретейлеров, впрочем, считают, что новые модели будут пользоваться спросом у покупателей. По словам директора по закупкам компании «Связной» Михаила Комкова, у Apple есть своя сформированная аудитория. «Пользователи ценят экосистему и часто остаются владельцами устройств этого производителя в течение многих лет», — сказал он. По его мнению, в новой линейке моделей iPhone использованы актуальные технологии, и в целом она более функциональна, чем предыдущая. Привлечь покупателей также должно то, что новые модели iPhone одновременно вышли и в премиальном, и в среднем ценовом сегментах, и то, что Россия попала в первую волну старта продаж.