Технологии и медиа , 20 сен, 11:49
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В России стартовали продажи iPhone 11. Фоторепортаж
20 сентября в России начались продажи iPhone 11 и моделей Pro из новой линейки. Устройства были представлены компанией Apple 10 сентября. Новые модели смартфона не вызвали традиционного ажиотажа покупателей в офлайне. Как прошел старт продаж в магазине на Тверской улице в Москве — в фоторепортаже РБК
Магазин re: Store на Тверской открылся в 8:00, традиционной очереди за новыми iPhone не было
Объявления о продаже мест в очереди все же встречались. Первые такие предложения появились на сайтах объявлений еще 9 сентября, за день до презентации новых устройств
При этом ретейлеры зафиксировали рост предзаказов в два-три раза по сравнению с опытом прошлого года, когда Apple представила iPhone XS, XS Max и XR. Оставить заявку на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max можно было с 18 сентября
Apple представила новые устройства на презентации в своей штаб-квартире в Купертино 10 сентября. iPhone 11 получил две основные камеры и одну фронтальную, модели iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснащены тремя основными камерами: обычной, ультраширокой и телеобъективом
Также у новых смартфонов есть функция ночной съемки без использования вспышки
iPhone 11 представлен в расширенной цветовой палитре: кроме белого, черного и красного есть желтый, лавандовый и зеленый цвета
Новинки получили процессор Apple A13 и повышенную защиту от влаги: они могут находиться под водой до двух с половиной часов (прошлые модели — максимум полчаса)
Стоимость iPhone 11 начинается от 59,99 тыс. руб. (базовая комплектация с объемом памяти 64 Гб), iPhone 11 Pro — от 89,99 тыс. руб. (тот же минимальный объем памяти)